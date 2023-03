879kg e 144 litri di prodotti alimentari raccolti all’Ipercoop di Cuneo dalla Croce Rossa

Pasta secca, pelati, sughi, farina, riso, prodotti in scatola, zucchero, latte a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia, olio, biscotti e molto altro: questi i prodotti raccolti sabato 11 marzo scorso dai volontari della Croce Rossa di Cuneo presso l’Ipercoop di via Cascina Colombaro per un totale di quasi 900kg e 144 litri.

“Un risultato sorprendente – ha commentato il presidente del Comitato di Cuneo, Gianni Valsania – che, grazie alla sensibilità dei cuneesi, permetterà di aiutare concretamente chi più ne ha bisogno”.

I prodotti raccolti verranno distribuiti tramite le Caritas parrocchiali e in parte utilizzati presso il centro di accoglienza della Croce Rossa di Cuneo andando così a fornire un pasto a coloro che, purtroppo, versano in difficoltà.

“Un sincero grazie – ha concluso Valsania – che porgo a nome mio e di tutta la CRI cuneese a chi, Volontari e popolazione, ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa”.