Scopri le destinazioni più belle del mondo: dove vorresti andare?

In Terre di Granda Club è un’evoluzione del concetto di agenzia viaggi e tour operator tradizionali ed in qualche modo desueti, per questo si preferiamo la definizione di Laboratorio di Cultura del viaggio. Uno spazio aperto a tutti coloro che desiderano viaggiare da veri protagonisti.

I nostri viaggi possono prendere le forme più svariate ed offrire destinazioni lontane o vicine. Possono essere semplici esperienze di poche ore oppure importanti esplorazioni di paesi lontani, ma comunque e sempre con la voglia di crescere immergendosi in realtà differenti e divertenti.

Noi crediamo che tutti possano contribuire al nostro lavoro attraverso la propria esperienza o semplicemente con un suggerimento che potrebbe rivelarsi prezioso.

Ci piacerebbe davvero dare vita ad un grande laboratorio dove ognuno possa esprimere la propria idea di viaggio e magari con il nostro aiuto realizzarla. Proprio per questo motivo vi invitiamo sin da ora esprimere il vostro giudizio su una serie di destinazione che ci piacerebbe proporvi compilando in pochi minuti un semplice questionario cliccando QUI.

In questo questionario troverete un elenco di viaggi ed iniziative che ci piacerebbe proporre nel prossimo futuro e ci piacerebbe sapere da voi, quali di queste potrebbero suscitare il vostro interesse e partecipare.

Con le vostre preferenze andremo a programmare la prossima stagione di viaggi ed appuntamenti e coloro che ci avranno aiutato con i propri pareri saranno i primi a venire informati con una piccola sorpresa.

Basterà lasciaci la propria e-mail o magari venendoci a trovare.

Link per compilare il questionario clicca QUI.

In Terre di Granda Club si trova in Piazza Europa 9 a Cuneo.

Telefono 0171-67575

E-mail: info@interredigranda.com

Sito internet https://interredigranda.com/

Facebook https://www.facebook.com/interredigranda

Instagram https://www.instagram.com/interredigranda/