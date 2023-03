Suicidio medico assistito: ad Alba una raccolta firme

Inizia anche ad Alba la raccolta firme “Liberi subito” a sostegno della proposta di legge regionale per regolare il suicidio medicalmente assistito. Promossa dall’Associazione Luca Coscioni, permetterà di fornire anche in Regione Piemonte tempistiche certe per l'attuazione del suicidio medicalmente assistito, già reso possibile a livello nazionale dalla cosiddetta sentenza Cappato del 2019.