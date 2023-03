A Valgrana c’è la fibra ottica di Isiline!

Anche Valgrana, comune della Provincia di Cuneo, rientra tra i paesi in cui è possibile attivare la fibra ottica FTTH con Isiline: si aggiunge così una nuova città al già lungo elenco di territori comunali serviti dal provider con sede a Saluzzo e che opera in tutto il Piemonte.

Con Isiline, quindi, è possibile attivare il servizio di connettività in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che permette di raggiungere velocità di navigazione fino a 1 Gbps: il servizio è attivabile in 421 unità immobiliari, a cui se ne aggiungono altre 287 raggiunte dal servizio FWA e 356 civici coperti con la fibra misto rame FTTC.

Velocità di navigazione elevate, stabilità del segnale e la possibilità di connettere molti dispositivi sono solo alcune delle caratteristiche principali e dei servizi garantiti da questa innovativa tecnologia, che permette a molti abitanti ed aziende di effettuare un upgrade, migliorando notevolmente l’esperienza di navigazione su Internet.

Richiedere il passaggio alla fibra ottica è molto semplice, in quanto basta telefonare al 0175/292929 per verificare la propria copertura e sottoscrivere un nuovo contratto con Isiline: in alternativa, è sempre possibile recarsi in uno dei punti vendita a disposizione sul territorio piemontese a Cuneo (piazza Europa 22), Saluzzo (via Torino 48/A), Fossano (via Roma 32) e Carmagnola (via Valobra 129). E’ anche possibile acquistare in completa autonomia direttamente su shop.isiline.it, personalizzando l’offerta e inserendo direttamente i propri dati per la sottoscrizione del contratto.