Le migliori degustazioni nelle langhe: come arrivarci

Anche a voi capita di chiudere gli occhi e immaginarvi lontani dalla confusione delle città, magari bevendo vino all’ombra di un portico, tra colline e vigneti che si perdono a vista d’occhio? Se la risposta è sì, probabilmente state sognando le Langhe. Un territorio del basso Piemonte compreso tra la provincia di Cuneo e quella d’Asti, caratterizzato da un esteso sistema collinare e attraversato da numerosi corsi d’acqua. Una conformazione tanto singolare da rendere questa zona patrimonio dell’umanità nel 2014, ma soprattutto da permettere la produzione di una grande varietà di vini DOC e DOCG come: il Barolo, il Barbaresco, il Dolcetto e la Barbera d’Alba. Se siete incuriositi e pronti a trasformare il vostro sogno d’evasione in realtà, vi presenteremo un itinerario composto da cinque cantine da non perdere.

Prima di cominciare facciamo una dovuta precisazione: per semplicità consigliamo di percorrere questo itinerario in automobile, muoversi con i mezzi pubblici potrebbe rivelarsi faticoso oltre che molto lento. Se tuttavia non possedete alcun mezzo di trasporto, alcuni siti come movenzia.com mettono a disposizione vantaggiosi piani di noleggio a lungo termine. In questo modo potrete scegliere tra un vasto catalogo di vetture. Spostarsi con eleganza tra le dolci colline e i vigneti delle Langhe non è una cosa che si può fare con un mezzo qualsiasi, per questo consigliamo di optare per una macchina bella, distinta e compatta come la Lancia Y.

Tenuta Baràc

Il nostro viaggio inizia da Alba, dove consigliamo la Tenuta Baràc, una cantina che si estende su 25 ettari di cui 12 destinati alla coltivazione di vigne a regime biologico. Le proposte qui sono davvero tante, ma crediamo che l’esperienza del “Wine Tour Tenuta Baràc” possa essere quella più completa. Attraverso questa i proprietari vi accompagneranno nella degustazione di numerosi vini prodotti nella tenuta come: il Nebiolo DOC, il Barolo DOCG e il Barbera d’alba Superiore DOC.

Un piccolo consiglio: se avete la fortuna di intraprendere il vostro viaggio tra ottobre e dicembre, non potete perdere la fiera internazionale del Tartufo Bianco. Un evento di grande prestigio che vede come protagonista proprio il tartufo, prodotto d’eccellenza della zona. Durante la rassegna, che si tiene ogni sabato e domenica, potrete assaggiare piatti tipici e partecipare ad eventi che coinvolgono tutta la città.

Azienda Agricola Diego Morra

Partiti da Alba potrete raggiungere facilmente il piccolo borgo di Verduno, seconda tappa del nostro viaggio. Qui potrete visitare l’azienda agricola Diego Morra, un vigneto situato nel mezzo di una regione particolarmente prestigiosa per la produzione del vino Barolo: il Monvigliero. L’esperienza che consigliamo qui è “Otto modi di bere langa” che vi permetterà di degustare sei vini DOC e due Barolo DOCG.

Se a questo punto sognate di tuffarvi tra le vigne e godere a pieno del paesaggio che state vivendo, l’itinerario bar to bar è quello che fa per voi. Un percorso ad anello suddiviso in sette tappe, che vi permetterà di passeggiare tra boschi, strade bianche e vigneti regalandovi, passo dopo passo, scorci sempre unici.

Poderi Gianni Gagliardo

La Morra è un piccolo comune con meno di 3000 abitanti facilmente raggiungibile da Verduno. Sulle colline di questo piccolo territorio si trova Poderi Gianni Gagliardo, che ospita uno dei più rinomati vitigni della zona. A farla da padrona qui è la coltivazione del Nebbiolo, vitigno da cui si producono Barolo e Nebbiolo d’Alba. Le degustazioni più rinomate qui sono due: Verticale di Barolo e Terroirs di Nebbiolo.

Sordo Giovanni

Spostandosi, ma non di molto, da La Morra troviamo l’azienda Sordo Giovanni in località Garbelletto, l’unica a possedere e produrre otto crus di Barolo. La degustazione consigliata è “Fantastici 8 Crus”, un’esperienza è strutturata come un viaggio che vi permetterà di esplorare la zona e comprendere cosa la rende d’avvero unica, per poi apprezzare meglio ogni sorso di vino.

Wine Resort Cascina Pugnane

Se la vostra voglia di relax non è ancora appagata, non temete, abbiamo la soluzione che fa per voi. A Castiglione Falletto, infatti, potrete rilassarvi nel wine resort Cascina Pugnane, il posto ideale dove trascorrere una giornata tra gusto e benessere. Qui avrete la possibilità di passeggiare tra vigne immerse in un contesto da favola, assaporare prodotti tradizionali e locali, ma soprattutto accedere all’area benessere composta da sauna, bagno turco e idromassaggio con vista sulle colline.