Pezzolato Spa ricerca impiegato/a per Ufficio Acquisti

Pezzolato Spa, leader italiano nel settore della progettazione e produzione di macchinari per il taglio e la lavorazione del legno e delle biomasse, ricerca per la propria sede di Envie (CN) una risorsa da inserire nel proprio Ufficio Acquisti.

Il candidato, in collaborazione con un team di tre colleghi, si occuperà di due macro tipologie di attività dettagliate di seguito:

Relazione con i fornitori: individuare e contattare aziende in grado di fornire prodotti e servizi (via telefono, mail e riunioni), condurre trattative che consentano di ottimizzare prezzo, qualità, tempistiche e condizioni accessorie.

Operazioni di approvvigionamento: programmazione acquisti e gestione degli ordini per fornire prodotti e servizi alle varie unità produttive dell’azienda.

Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea o diploma in ambito tecnico.

Esperienza consolidata in ambito acquisti (almeno 5 anni).

Ottime doti di comunicazione interne ed esterne all'azienda.

Utilizzo di un sistema gestionale e conoscenza del pacchetto Office.

Conoscenza della lingua inglese.

Si offre inserimento diretto in azienda con RAL commisurata all’esperienza maturata.

Per informazioni e candidature scrivere alla casella email personale@pezzolato.it, inserendo nell’oggetto il riferimento “Candidatura Ufficio Acquisti”.



Pezzolato Spa opera nel settore del taglio e della lavorazione del legno e delle biomasse producendo in Italia dal 1976, cippatori e macchine per la produzione di legna da ardere. Oggi lo stabilimento copre un’area di 55.000 mq (dei quali 25.000 coperti) e occupa circa 130 dipendenti. Tre filiali estere e una stretta rete di distributori e rivenditori supportano la sede Italiana nella commercializzazione dei prodotti a livello globale. I fattori di successo dell'azienda sono: una forte vocazione per la meccanica applicata al settore forestale, un solido know-how maturato in quasi 50 anni di presenza sul mercato, l’attenzione rivolta alle esigenze dei clienti, una considerevole quota del fatturato investita in programmi di ricerca e sviluppo.