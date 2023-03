Alla scoperta del castello di Envie percorrendo il Sentiero delle Faye

L’associazione ‘I Argic , diretta da Davide Miretti, e il circolo culturale La Torre nel Parco, diretto da Valeria Ferrero, con il patrocinio del comune di Envie aprono il sipario su un interessante cartellone di manifestazioni il cui “fil rouge” si riassume brevemente così: la storia del castello con alle spalle la preistoria, la storia, le tradizioni e i racconti popolari della collina enviese con il presidio del lato est del Mombracco.



Il primo evento: domenica mattina 26 marzo alle ore 9,30 ritrovo in piazza Santa Maria in frazione Occa e inizio dell’escursione accessibile e libera a tutti sul “Sentiero delle Faye” (magiche creature che animavano antichi racconti popolari) e delle incisioni rupestri. Il nuovo percorso proprio domenica 26 marzo vedrà il suo battesimo del fuoco. Accompagnatore ed esperto di arte rupestre Luca Midulla. L’importante occasione vedrà anche la gradita partecipazione degli amici della Compagnia & Rete del Buon Cammino. Pranzo al sacco.



Il secondo evento : a seguire nel pomeriggio sempre di domenica 26 marzo alle ore 15,00 in via dei Peano a Envie, nei pressi della cappella dedicata a San Giovanni Battista, apertura straordinaria della torre pubblica del parco comunale del castello, nella quale soggiornò anche Massimo D’Azeglio, e presentazione delle incisioni rupestri sempre a cura di Luca Midulla. Envie apre e presenta così il suo scenario che, a due passi dal saluzzese, ben si colloca tra la splendida certosa del monte Bracco (m. 923) con il sito ameno della sua croce (m. 1.307) e la rinomata abbazia di Santa Maria di Staffarda sulla pianura revellese.