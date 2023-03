Pasqua Riviera 2023: buon cibo, party e divertimento per tutto il mese di aprile

Le ricorrenze come Pasqua, da sempre sinonimo di eventi e tanta, tanta festa, sono il migliore dei modi per inaugurare questo nuovo avvio di stagione.

Pasqua Riviera torna anche quest’anno dopo il grande successo di quello precedente con l’obiettivo di attirare turisti e soddisfare le esigenze del pubblico locale. L’occasione perfetta per ripartire verso un nuovo cammino che si protrarrà dal 7 al 30 Aprile.

Bay Club e Strambò saranno nuovamente tra le location ospitanti di alcuni degli eventi principali, stavolta però il Boca Beach che ha ospitato gli eventi “daytime” sarà sostituito da Villa Noseda, il nuovo ristorante e spazio eventi nel centro città

Il progetto propone un calendario di eventi esclusivi per festeggiare l'inizio della primavera, aspettando l'estate, tra musica, spettacolo, cucina e naturalmente discoteca.

Inizia dunque il countdown che condurrà al ponte di Pasqua, occasione nella quale è stata organizzata la prima serie di manifestazioni nei principali locali di intrattenimento di Sanremo.

Gli appuntamenti saranno svariati, e si terranno in orario diurno o notturno a seconda della tipologia di evento e della location ospitante.

Le attività sanremesi protagoniste di questo progetto, come anticipato, saranno 3.

Strambò, il ristorante di Portosole, conferma anche quest’anno le sua presenza e ospiterà due degli otto eventi previsti. Non mancherà la cena animata “Terroni” (format di punta del settore dinner show in provincia di Imperia) che farà da apriporta all’iniziativa e il tanto amato pranzo di Pasquetta da trascorrere sul porto con amici e/o famigliari.

Il Bay Club, celebre discoteca estiva della città dei fiori, proporrà eventi notturni a partire da sabato 8 Aprile. Gli appuntamenti saranno tutti diversi tra loro, prenderanno vita format già conosciuti da tutti gli amanti della nightlife con edizioni speciali, artisti, guest e allestimenti a tema. Il divertimento di certo non mancherà neanche questa volta.

Conclude il tridente Villa Noseda, il ristorante e cocktail bar di carattere esclusivo che durante la settimana del festival ha riscosso un trionfo notevole con “Le Club Boutique”. Pronto ad entrare in scena per il primo anno con eventi speciali.

L’idea di Pasqua Riviera, così come le offerte artistiche e musicali che ne fanno parte, nasce dalla volontà di voler dare un segnale importante al pubblico, proponendo Sanremo, la provincia di Imperia e più in generale la Liguria di ponente come meta ideale per gli amanti dello svago e del divertimento in riva al mare durante le festività, iniziando un percorso per fare sempre più “destinazione”.