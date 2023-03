"Truffe agli anziani: come ci tuteliamo?" Incontro a Madonna dell'Olmo

Lunedì 3 aprile alle ore 15 presso il centro anziani di Madonna dell’Olmo, in via Crissolo n°9, avrà luogo il terzo incontro sul tema delle truffe agli anziani. I primi due incontri, molto partecipati ed apprezzati dai presenti, si sono svolti presso i centri incontri di Cerialdo e di Confreria: in totale un’ottantina di persone hanno ascoltato con attenzione i carabinieri e hanno posto domande per approfondire il tema.

Gli incontri sono promossi dal Comune di Cuneo (settore socio educativo), all’interno del progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani” in collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo e la cooperativa sociale Emmanuele. La sensibilizzazione ha lo scopo di fornire alcune indicazioni utili per tutelarsi al meglio di fronte alle truffe, attraverso differenti modalità. Durante l’incontro i carabinieri presenteranno le truffe più frequenti e attuali e le strategie attraverso le quali le persone anziane possono tutelarsi e denunciare. Insieme alle forze dell’ordine all’incontro sarà presente anche un’educatrice della cooperativa Emmanuele, che accompagnerà gli anziani nel riconoscere l’importanza di avere intorno una rete di fiducia a cui rivolgersi e a cui chiedere aiuto. Spesso infatti le persone vittime di truffe faticano ad esporsi e a denunciare: per questo motivo i momenti informativi saranno anche occasione di scambio e confronto tra i partecipanti.

Gli incontri verranno realizzati tra febbraio e maggio 2023 in tutti i centri d’incontro per anziani del Comune di Cuneo che hanno aderito all’iniziativa.

Per ulteriori informazioni contattare: Lucia Garro (educatrice professionale – cooperativa Emmanuele) al cell. 380 154 9248.