Ecco l'oroscopo di Corinne dal 24 al 31 marzo

ARIETE: Vi attende al varco una settimana pepata nel corso della quale le lune storte saranno a portata di giornata al punto di mandare a stendere interlocutori propensi a non farsi i fatti propri o troppo ambigui per i vostri gusti così come vorrete andare in fondo ad una faccenda dove reputate non ve la si conti giusta. Altre preoccupazioni potrebbero provenire da componenti del nucleo familiare o da un andazzo materiale oscillante. Per il compleanno le sorprese non mancheranno.

TORO: Con il benestare di Venere nel segno potete azzardare progetti destinati ad andare in porto, provare a ricucire una storia quantunque si fosse spezzata sullo scoglio delle incomprensioni, ottimizzare il lavoro e contrastare le difficoltà che puntualmente spuntano nella quotidianità. Dovrete altresì prendere una decisione, mettere in riga un soggetto testone ed invadente, accontentare chi vi ha chiesto un favore. Fattibili dei contatti con medici o professionisti.

GEMELLI: La quadratura di Saturno rischia di minare la pace degli appartenenti al 1° decano per mezzo di contrattempi, noie pecuniarie, arrabbiature o timori più o meno infondati. Per tutti gli altri i giorni scorreranno all’insegna dell’imprevedibilità considerati gli imprevisti che li costelleranno. In un paio di frangenti, per il quieto vivere, vi toccherà ingollare un rospetto, scendere ad accomodamenti o far finta di niente. L’ansia invece alimenterà somatizzazioni.

CANCRO: Avvertirete anticipatamente l’influsso del primo quarto di Luna che il 29 marzo si plasma nella vostra costellazione atto a favorire sbalzi umorali, calo di concentrazione, tanta voglia di pisolare e uno spizzico di ansietà che non riuscirete ad arginare anche se tante saranno le cose da sbrigare e le persone da inquadrare. Tassativo muovere un passettino alla volta, non trottare eccessivamente e ritagliare degli spazi per voi stessi. Un paio di comunicati vi sbalordiranno.

LEONE: Con la primavera inizierete a fare il bilancio della vostra esistenza affinché delle situazioni stagnanti piglino una piega diversa. In ciò vi saranno d’aiuto non solo le stelle ma pure i suggerimenti di una confidente o di qualcuno che vi vuole bene. Una bella botta di autostima, per i leoncini meno temerari, servirà a farsi valere e rispettare mentre, la stirpe di quelli più ruggenti, causa un eccesso di orgoglio, sciuperà un’intesa. Week end mangereccio o festaiolo.

VERGINE: Mai come abbisognate di quella stabilità vacillante sulla corda di mille dubbi da debellare con fermezza e prendendo le dovute informazioni su di una delicata faccenda che vi riguarda personalmente. Se vi può servire contattate un’amica in grado di schiarirvi le idee. A qualche nativo baleneranno in testa delle idee strane ad altri succederanno fatterelli anomali, altri ancora non riusciranno a capire le effettive intenzioni di una donna istrionica. Domenica allegrotta.

BILANCIA: Rinnovatevi interiormente ed esteriormente, estrapolate il sorriso più bello e partite imperterriti alla conquista di ciò che maggiormente vi interessa buttando alle ortiche paure immotivate. Il periodo è altresì adatto agli scambi colloquiali, agli acquisti, ai progetti affettivi, alla cura del corpo, alle coabitazioni, alle variazioni operative e alla stipulazione di contrattazioni. Una puntatina al mare o anche soltanto un ritrovo con gente ruspante vi rallegrerà.

SCORPIONE: Uscite dal letargo e avviatevi verso una stagione promettente a patto di non cader preda del pessimismo o del disfattismo. Tante cosine carine stanno per capitare ed accoglierle doverosamente dipenderà da voi e da una scelta da compiere obiettivamente. Ciononostante una donna ed un uomo avranno il sacrosanto potere di farvi salire i fumenti, vi toccherà sopperire a dei versamenti e far aggiustare un aggeggio malfunzionante. Il week end sarà stimolante.

SAGITTARIO: Mettete dei paletti a chiunque volesse soffocarvi ed inibirvi, fidatevi dell’istinto nel trattare con terzi ed esprimente i sentimenti onde evitare fraintendimenti… Un guizzo di paura lambirà chi ha fatto investimenti, da vicino e lontano giungeranno delle novelle, vi adopererete al massimo per riordinare i confusi pensieri e, pur apparendo tesi, riuscirete egualmente in tre intenti. Essendo però attorniati da falsità non prendete per oro colato ciò che vi verrà proferito.

CAPRICORNO: Il sestile di Saturno vi darà una manina a veder chiaro in voi e in chi vi attornia regolandovi poi di conseguenza oppure un accadimento vi porrà in uno stato di fermentazione almeno fintanto che non ne vedrete la risoluzione. Date maggior fiducia invece a chi se la merita veramente, non fatevi idee assurde e preparatevi a dei dì infuocati. Si prevedono degli sborsi, dei combini, delle riunioni domestiche, dei battibecchi con una femmina permalosa e dei doloretti sparsi.

ACQUARIO: Organizzatevi minuziosamente in quanto prossimamente dovrete sbrigare un mucchio di faccende o correre a destra e a manca per documenti, incartamenti, commissioni o parenti. Da spiriti liberi respingerete ordini ed imposizioni preferendo sbagliare di testa vostra che non per l’aver ascoltato chi seguita a picchiare sul medesimo tasto. Un personaggio indefinibile od esiguamente saggio si comporterà scorrettamente mentre, tra sabato e lunedì, uscirete e vi divertirete.

PESCI: Presi da una miriade di incombenze non saprete da dove iniziare a smaltirle ma con il supporto della santa pazienza porterete a termine ciò che vi eravate prefissati. Un viavai di comunicati vi metterà sul chi va là, qualcuno riemergerà dal passato, riceverete una buffa proposta, non vi sentirete a perfetto agio all’interno di uno specifico ambiente e dovrete dare delle risposte su cui nemmeno voi siete certi. Un omaggio invece vi commuoverà. Sabato movimentato.