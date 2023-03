Forza Italia piace ai giovani: Marco Primatesta è il nuovo referente per la città di Fossano ed il Fossanese

“Forza Italia piace ai giovani cuneesi: Marco Primatesta è il nuovo responsabile per il partito di Silvio Berlusconi nella città di Fossano e nel Fossanese.

Laureato in Economia Aziendale, 23 anni, con la passione per la politica e un’attenzione particolare verso il proprio territorio, dove ha sempre vissuto, commenta così il suo nuovo incarico: “Sono molto contento e mi attiverò fin da subito per lavorare sul territorio in maniera costruttiva. Ringrazio il vicepresidente del Consiglio regionale, nonché commissario di Forza Italia della Provincia di Cuneo ed il governatore Alberto Cirio per la fiducia che mi è stata accordata.

Il mio obiettivo - prosegue il nuovo referente Primatesta - è quello di avvicinare i giovani alla politica, perché siamo noi che dobbiamo decidere il nostro futuro. Sono sempre vissuto a Fossano e, nonostante la mia giovane età, conosco le dinamiche del mio territorio e della politica locale che spesso, su molti punti, è diversa e quindi va affrontata in maniera differente, rispetto alla politica nazionale. Per questo il mio sguardo sarà rivolto soprattutto verso la politica comunale di Fossano e del Fossanese”.

“Diamo il benvenuto a Marco Primatesta nella nostra squadra - sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia - e gli auguro buon lavoro. Sono molto soddisfatto del riscontro sempre più alto che Forza Italia ha nelle giovani leve. Come dico a tutti, sono le persone che fanno la differenza, sempre, e insieme al responsabile provinciale dei giovani di Forza Italia Matteo Morena, sono certo che faremo un buon lavoro e raggiungeremo grandi obiettivi. A tutti loro auguro di tradurre questa passione che vedo in loro, in azioni concrete ed utili per il territorio, i cittadini e le associazioni”.