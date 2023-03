Gianna Gancia (Lega): "Cherasco in Europa, insieme per promuovere le eccellenze agroalimentari del Piemonte"

Al centro della missione: da un lato, portare in Europa la cultura, i sapori e le eccellenze agroalimentari del territorio insieme ai produttori, al sistema dell’ospitalità, della ristorazione e delle attività commerciali locali. Dall’altro, conoscere il funzionamento del Parlamento europeo, il lavoro degli eurodeputati e le politiche dell’Unione europea in materia di turismo e agroalimentare attraverso un calendario fitto di appuntamenti e incontri.

Acqua di Cherasco. A seguire un incontro tecnico per approfondire le tematiche sulle strategie europee per la filiera agroalimentare e le misure da adottare, per la salute dei cittadini e la tenuta delle imprese, discusse in Commissione per l’Ambiente, dove Gancia è relatrice del dossier sulla qualità dell’aria. La missione è terminata con la partecipazione straordinaria ai lavori della Commissione Agricoltura.

“Ricevere la Città di Cherasco e l’Associazione Gusta Cherasco in missione al Parlamento europeo è per me un piacere e un onore. L’obiettivo di queste visite istituzionali è duplice: farsi conoscere e creare una rete di relazioni capace di tutelare e promuovere le eccellenze piemontesi per il mercato europeo, a partire dalle piccole realtà e prodotti di nicchia come quelli cheraschesi, dall’altro conoscere la Sede dove si pianificano le politiche e si decidono i metodi di utilizzo e di accesso alle risorse necessarie per affrontare al meglio le sfide del futuro”.