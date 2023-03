Patto Civico scalda i motori: il primo incontro con la popolazione a Fossano

Come anticipato durante la conferenza stampa di presentazione, l’Associazione Patto Civico inizia ad agire sul territorio.

Nella serata di mercoledì 22, presso l'Hostello Sacco di Fossano, in una sala gremita, si è tenuto il primo di una serie d'incontri fra l’Associazione Patto Civico per Fossano ed i Fossanesi, annunciati nella conferenza stampa di presentazione dell’Associazione lo scorso giovedi 9 marzo.

Presidente dell’associazione è David Paesante, già assessore nella giunta Tallone, vicepresidente Francesco Pagliero e Paolo Stupino ne è tesoriere. Gli altri soci fondatori sono Alexandra Casu, Gianfranco Dogliani e Matteo Blengino, molto noti per l’impegno politico a Fossano, che insieme a Davide Sordella, ex primo cittadino, con Rudi Paesante, Silvio Pagliero e Fabio Gallo compongono il direttivo.

Dopo l’introduzione di Armando Boretto, David Paesante ha dettagliato il macro-contesto del Comune di Fossano, partendo da una analisi oggettiva delle grandezze chiave del territorio esposte al pubblico in sala, sino ad affrontare in modo esaustivo il funzionamento della macchina comunale.

Da tutti gli interventi del pubblico è emerso, in modo chiaro, il desiderio di partecipazione dei cittadini all’iniziativa progettuale dell’Associazione, da affrontare in incontri futuri su temi specifici, ma è anche emerso un forte richiamo all’Associazione ad assumere un ruolo politico attivo, dandosi come prospettiva la prossima consultazione elettorale.