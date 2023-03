Cuneoginnastica, doppia medaglia d'oro a Candelo

Sabato 18 marzo, a Candelo, si è tenuta la seconda prova regionale del campionato Silver di Serie D della Federazione ginnastica D'Italia.

Ottime performance in pedana per le giovani atlete del settore di ritmica della ASD Cuneoginnastica nella categoria LE eccellenza Silver. La squadra allieve formata dalla borgarina Adele Bramard e dalle cuneesi Matilde Viano e Sofì Myftaraj ha iniziato la gara con la squadra con i tre cerchi.

In pedana sono poi entrate Matilde e Sofì a presentare il loro esercizio in successione con cerchio e clavette che ha ottenuto un buon 13.250. Infine Matilde ha chiuso con l'individuale alle clavette eseguito con determinazione e precisione. La somma dei punteggi ha decretato così questa squadra Campionessa regionale LE Allieve 2023.

A seguire, nella categoria LE Open, le atlete della Cuneoginnastica aprono la categoria con un grintoso collettivo ai cerchi che attira l'attenzione della giuria e del pubblico. La squadra formata da Anna Fraire, Francesca Bertaina, Chiara Garello, Irene Ciarlo e Arianna Caliman conquista un buon 12.900. Scendono poi in pedana Anna e Arianna per l'esercizio in successione che, sulle note di Survivor, ottengono un ottimo punteggio (13.600) grazie alla loro esecuzione convincente.

A chiudere il programma di gara è Irene con l'esercizio individuale alla palla, con il quale, nonostante l'emozione, riesce a ottenere un ottimo punteggio (13.025) utile alla squadra per raggiungere la seconda posizione in classifica.

Grazie alla prima prova disputata a gennaio, Anna, Arianna, Chiara, Francesca e Irene si laureano Campionesse regionali Serie D LE Open 2023.