Paolo Brugiafreddo sarà il direttore sportivo del Cuneo Volley

Il Cuneo Volley sta già lavorando alla prossima stagione e come annunciato ecco l’inserimento di una figura molto importante, il direttore sportivo.

A ricoprire il ruolo sarà Paolo Brugiafreddo, storico Ds del Volley Parella Torino e da tre stagioni passato alla presidenza dei parellini. Un grande upgrade da parte del club biancoblu, che prosegue a pieno regime nella sua strutturazione interna.



«Con Paolo ci conosciamo da ormai tre anni, la collaborazione è iniziata con il “Piemonte Summer Camp”. Nel processo di crescita del Club c’era l’esigenza di inserire la figura del Direttore Sportivo e sicuramente l’esperienza di Brugiafreddo sarà di grande aiuto e stimolo», spiega Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley.



«Sono molto soddisfatto di questo accordo raggiunto con i vertici del Cuneo Volley, in primis perché entro a far parte di una società storica della pallavolo italiana e soprattutto di una struttura molto motivata e piena di energia dove percepisco che oltre al tanto, ci sia del bel lavoro da fare. Non vedo l’ora di iniziare, sono certo che riceverò molto da questa mansione e spero di poter dare un mio contributo. Mi porterò sicuramente dietro l’esperienza di questi anni a Torino e mi auguro possano essere altrettanto proficui e pieni di soddisfazioni anche quelli che avrò il piacere di vivere a Cuneo», queste le prime parole di Paolo Brugiafreddo, direttore sportivo del Cuneo Volley dalla stagione 2023/24.