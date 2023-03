Saluzzo: domenica torna la Mezza Maratona del Marchesato

Domenica 26 marzo torna la Mezza Maratona del Marchesato e dei Frutti in Fiore di Saluzzo, giunta alla sua ottava edizione. La manifestazione, organizzata dall’Atletica Saluzzo, sarà valida come seconda prova del CdS piemontese di Mezza Maratona e come quinta prova del Grand Prix Certificato regionale.

Oltre 500 gli iscritti, tra cui per la squadra di casa, Lorenza Beccaria e Mina El Kannoussi, mentre la Pod. Valle Varaita schiera gli specialisti della corsa in montagna Elia Mattio e Simone Giolitti, con Manuel Solavaggione.

La prima prova del CdS di mezza maratona si era svolta a Tortona (AL) lo scorso 12 marzo; al comando della classifica di società troviamo l’Atl. Santhià, al maschile, e l’Atl. Novese, al femminile mentre, in quella individuale, guidano Flavio Ponzina (Brancaleone Asti) e Valeria Straneo (Azalai). La terza e ultima prova è in calendario il 16 aprile ed è abbinata all’ottava edizione della Mezza di Torino.

Nella classifica del Grand Prix Certificato Maratonina, dopo quattro prove (Novara, Trecate, Gravellona e Tortona), Sport Project VCO guida la classifica davanti al club novarese Luciani Sport Team mentre, al femminile, Azalai precede Pietro Micca Biella Running. Fidal Piemonte ricorda che la classifica non è data dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna prova, ma viene redatta prendendo solo i migliori tempi di ogni atleta. La prossima prova del Grand Prix di maratonina coincide con quella del CdS e sarà quindi il 16 aprile a Torino.