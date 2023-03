Francesca Agnelli, il medico di Alba con la passione per l’uncinetto “Con i segreti di mia mamma vendo pupazzetti sui social”

Gli insegnamenti di famiglia, a volte, diventano una passione che esalta la fantasia e la costanza e regala anche un po’ di relax. È la storia di Francesca Agnelli, medico che vive ad Alba e che è appassionata di uncinetto. Un hobby con cui è riuscita a farsi conoscere anche sul web. “La mia passione è nata grazie a mia nonna che mi ha insegnato a cucire. Andavo spesso a trascorrere le vacanze a Polonghera, un paesino del Cuneese e siccome non c’era molto da fare, lei mi insegnava a cucire e passavamo così i pomeriggi. Ho imparato come se fosse tutto un gioco, senza accorgermene. La svolta è però, arrivata con mia mamma che mi ha mostrato i trucchi dell’uncinetto”.

Da alcuni anni ha creato un piccolo spazio online sui social chiamato Capitan Uncinetto, dove vende soprattutto oggetti per bambini, tra fiocchi di nascita, pupazzi, cappellini, bavaglini e scarpette.

I suoi oggetti ora fanno il giro dell’Italia, in particolar modo i pupazzetti e le cornici in cui attaccare le foto del primo anno di vita del bambino. “È molto emozionante ricevere i commenti entusiastici dei genitori o le foto che ritraggono i neonati con i peluche che, magari, io avevo realizzato qualche mese prima”, aggiunge la dottoressa Agnelli.

Il tempo libero è sempre meno tra la guardia medica a Santo Stefano Belbo e il corso di formazione per diventare medico di famiglia, ma per lei l’uncinetto sta diventando anche una sorta di antistress naturale. “La sera, o nei momenti di pausa mi metto sul divano e mi rilasso con ago e filo. Un’abitudine che rende i pensieri più leggeri e mi permette di staccare la spina. E anche vero, che con l’aumentare delle richieste, ci sono dei periodi in cui devo rispettare delle scadenze e non è facile far quadrare tutto, ma una passione rimane una passione. E poi quando vedo il risultato finale o il commento delle persone mi ritornano l’energia e la voglia di realizzare cose nuove”.