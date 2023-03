Le opere di Samantha Olivier esposte nel municipio di Monterosso Grana

“Raccontare la propria sensazione del mondo che ci circonda è il compito che penso un artista debba realizzare, esprimere un messaggio che possa lasciare un segno, uno stimolo a qualcuno che possa andare avanti a raccontare ancora qualcosa di bello agli altri

Dipingere significa per me entrare in uno stato di abbandono, in cui la mente mi lascia spazio e apre le porte di un mondo parallelo, immaginario quasi ai limiti della realtà, che mi lascia d'incanto e mi guida magicamente permettendo ai pennelli di scorrere senza pensieri

I colori acrilici sono la mia attuale tecnica pittorica che utilizzo sia per realizzare le tele delle mie bambole, sia per i pannelli di legno o ciondoli in compensato, scatole o altri oggetti che si prestano a essere decorati sia con bambole che con fiori

I miei lavori vorrei che avessero dentro quella spontaneità, mista a un po' di ingenuità, che mai mi abbandonano: perché quella Samantha con la sua battuta anche un po' fuori luogo, senza troppi filtri, è quella che cerca di nascondere un animo sensibile troppo tenero da contenere, ma che è il segno dell'unicità che ogni persona dovrebbe raccontare

Le mie bambole ti guardano con occhi grandi, che vogliono entrare senza essere invadenti, con naturalezza nel mondo intimo di chi osserva, per scoprire la parte più bella di ognuno

La mia formazione è frutto di corsi e incontri con chi dipinge, nulla è stato fatto sui banchi di scuola perché la pittura è assolutamente qualcosa di divertente e non imposto. Un segno di liberà”.

Questa è Samantha Olivier, l’artista che da giovedì 23 marzo espone le proprie opere presso la sede del Comune di Monterosso Grana.

I quadri sono visibili negli orari di apertura al pubblico del Comune martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.