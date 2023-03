Visita al Rondò dei talenti per il club Soroptimist di Cuneo

Il 22 marzo alle 18 la presidente Elena Cavallo, insieme ad un numeroso ed attento gruppo di sorelle optimae, ha visitato il Rondò dei talenti.

Un polo aperto a tutti che si sviluppa intorno al tema del talento per catalizzare e dare impulso alla crescita, alla conoscenza, alla nascita di idee e alla condivisione di esperienze. Una nuova piazza per la città, un punto di ritrovo per cittadini e visitatori, uno spazio a disposizione per enti e associazioni che vorranno organizzare incontri, laboratori e attività formative ed educative.

La dr.ssa Irene Chiara Miletto, referente settori Educazione e Attività sportiva presso Fondazione CRC, con competenza, chiarezza e passione, ha accolto le soroptimiste cuneesi, proponendo loro una visita guidata dei magnifici, colorati ed innovativi spazi del Rondò.

In particolare sono stati illustrati i quattro piani dell’edificio, situato in Via Gallo 1, a Cuneo.

ll progetto architettonico, caratterizzato da ampie vetrate che spalancano la vista sulla città e sulle montagne dell’arco alpino, si connette con le attività proposte all’interno dell’edificio che hanno l’obiettivo di aprire nuove prospettive e offrire spunti di riflessione per interpretare il presente e disegnare il proprio futuro. Un invito rivolto alla città ad aprirsi alla scoperta e a venire a esplorare il Rondò dei Talenti e le attività proposte.

Per disegnare il nuovo volto dell’edificio, del piano terra e del lastrico solare, la Fondazione CRC in collaborazione con l’Ordine degli Architetti ha promosso un concorso di idee rivolto ad architetti e designer under 40. Il concorso, pubblicato il 24 dicembre 2018 e chiuso il 20 novembre 2019, ha visto una grande partecipazione con la raccolta di 70 progetti da tutta Italia. Il concorso si è concluso con l’assegnazione dell’incarico allo studio dell’architetto milanese Marco Oriani.

Si dice che ognuno di noi abbia almeno cinque talenti. All’interno del Rondò, il talento è inteso come predisposizione che occorre riconoscere, nutrire e allenare con impegno e dedizione. Solo così una predisposizione naturale può diventare un talento e una risorsa per sé e per la collettività.

In anni di lavoro sul territorio con le scuole, le famiglie e gli enti è emerso come critico il tema della conoscenza di sé e delle scelte al futuro. In seguito ad attività di ascolto, analisi e ricerca sul tema, la Fondazione CRC ha deciso di creare un polo educativo per accompagnare i giovani alla scoperta e creare incontri e percorsi per diffondere conoscenza e alimentare la crescita di tutte le generazioni.

Il Soroptimist al termine della visita, molto apprezzata ed interessante, ha constatato come la Città di Cuneo sia lungimirante rispetto ai tempi dell’educazione e della comprensione di sé.

Successivamente, presso il Ristorante la Chiocciola, si è tenuta l’assemblea sociale con il rinnovo delle cariche in scadenza per il prossimo anno sociale.

La Presidente Cavallo ha poi illustrato i progetti ed i services relativi ai prossimi mesi di attività