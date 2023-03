Nasce “Cuneo Volley Village”, a Spinetta la prima cittadella dello sport della Granda

Con la stagione agonistica agli sgoccioli la massima espressione del volley maschile in città, Cuneo Volley, guarda al futuro. E lo fa con rinnovato, mai sopito ottimismo, nonostante sul campo l’annata non abbia finora portato i frutti sperati.

Gettando fondamenta ancora più solide, basi sulle quali ripartire per sviluppare un progetto che si pone come obiettivo comune sempre lo stesso traguardo: riportare la città di Cuneo sul palcoscenico più importante dello sport italiano. La Superlega, però, non dovrà essere una meteora: la promozione, quando arriverà, deve essere il completamento di un lavoro costruito per durare nel tempo.

Prova concreta l’allargamento societario. Nella serata di giovedì 23 marzo l’assemblea dei soci ha accolto l’ingresso di 18 nuove realtà, che unitamente ai 5 storici iniziali portano il gruppo a 23 figure diverse.

A dare il benvenuto ai nuovi arrivati ed illustrare loro ambizioni e prospettive future il presidente Gabriele Costamagna, che ha reso noti i prossimi passi societari. Non cosa da poco.

“Chi siamo, dove siamo e dove vogliamo arrivare”, in questa frase è racchiusa la strategia per riportare Cuneo ai fasti che le competono. Strategia che passa attraverso quattro punti cardine: la Prima Squadra, aspetto sociale, Settore Giovanile ed un lavoro capillare di marketing e comunicazione.

“La Prima Squadra – dice il presidente - è il sogno. Di tutti: i giovani, che vedono i loro idoli come punto di riferimento, ma anche della Città e degli sponsor. Sulla Prima Squadra puntiamo la nostra attenzione, perché trainante, il fulcro della società. Ma è fondamentale farla funzionare bene”.

Poi, il sociale. Un aspetto sul quale la società è attenta da sempre, ma che ha subito un’impennata con la formazione della squadra di Sitting Volley che il 28 maggio prossimo, a Cuneo, giocherà la prima giornata del campionato italiano di categoria. Torneo al quale la Città prende parte per la prima volta: un progetto che ha visto la luce grazie al fondamentale apporto delle istituzioni, in primis il prezioso interessamento dell’Assessore allo Sport del Comune, Valter Fantino.

Il vero fiore all’occhiello del nuovo corso di Cuneo Volley sarà però il Settore Giovanile, per il quale è in ballo un progetto ambizioso. Sarà presentato ufficialmente il 28 aprile prossimo, un qualcosa che quando vedrà la luce rappresenterà un’eccellenza.

Gabriele Costamagna è apparso entusiasta nell’illustrarlo: “Qualsiasi ragazzo che punterà a diventare un professionista nel volley, se passerà da Cuneo avrà sicuramente la possibilità di realizzare la propria aspirazione”.

Ci sarà una parte teorico-pratica, con l’arrivo nei prossimi mesi di un direttore tecnico. Una figura importante, che in altre realtà prende il nome di “mental coach” e che avrà il compito di formare i ragazzi nel loro percorso di vita. Alla base gli insegnamenti sportivi: li istruirà ragionando per obiettivi, sportivi o di vita.

Per realizzare tutto ciò è necessario un luogo nel quale, tutti insieme, si possa lavorare. Sarà il Cuneo Volley Village, una vera e propria Cittadella dello Sport a gestione privata. Realizzato nella frazione di Spinetta, il Village si estenderà su 6000 metri quadri dei quali 2500 metri costruibili e il resto area verde.

Uno spazio di 1200 mq in tensostruttura per le palestre, 600 mq per il centro volley mentre altri 600 mq li occuperà il centro medico. Prevista una palestra con due campi regolamentari per il settore giovanile, un’altra con 300 posti a sedere ed una palestra pesi aperta al pubblico, oltre ovviamente agli spogliatoi. Nel Village troveranno spazio anche gli uffici della sede sociale, un centro cura della persona con crioterapia, massaggi e SPA ed il punto ristoro “Anduma Cafè”.

I tempi di realizzazione dovrebbero essere contenuti nei prossimi tre anni. Il costo è stimato tra 1,2 e 1,5 milioni di euro.

Intanto, la società sarà attiva fin da subito con i ragazzi che fanno parte del settore giovanile: da settembre saranno organizzati degli incontri con imprenditori, sportivi ed artisti che racconteranno le loro esperienze di vita. Un modo per far capire ai giovani atleti che per raggiungere i traguardi nella vita, in qualunque ambito, occorre lavorare con caparbietà e tenacia. Tra gli ospiti previsti un imprenditore americano originario della Valle Maira, il primo violino della Scala di Milano, e l’ex palleggiatore della Nazionale azzurra Giacomo “Jack” Sintini.

Il lavoro di Cuneo Volley non si ferma qui: recentemente è stato costituito un ramo interno che si occupa della gestione delle sponsorizzazioni (un centinaio attualmente gli sponsor).

Il presidente Costamagna ha infine effettuato un investimento personale, entrando a far parte del mondo editoriale. Un’operazione che si perfezionerà nei prossimi mesi e sarà totalmente sviluppata, nella parte commerciale e tecnica, a Cuneo.

Il futuro di Cuneo Volley è già cominciato.