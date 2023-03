Questa sera (ore 21) torna Time Out; Ospiti Chiara Riparbelli, Giulia De Nardi, Beatrice Molinaro e l’Avv. Filippo Vergnano

“Time Out” festeggia le 20 puntate stagionali e lo fa con un appuntamento ricco, anzi ricchissimo. Tanti ospiti, servizi e contributi, con un focus sui campionati di pallavolo femminile di serie A1 e A2. Titolo della puntata: “E’ TEMPO DI SFIDE DECISIVE”. Nel week-end, infatti, sono in programma gare decisive come Pinerolo-Macerata e Talmassons-Mondovì.

In compagnia del conduttore Matteo La Viola ci sarà la centrale della Lpm Bam Mondovì Chiara Riparbelli. Tre i collegamenti previsti: si parte con il libero della Cda Talmassons Giulia De Nardi, per passare poi a un’altra ex pumina, la centrale della Cbf Balducci Macerata Beatrice Molinaro. Infine è previsto un collegamento con il presidente della Reale Mutua Fenera Chieri, l’Avv. Filippo Vergnano, che ci racconterà le emozioni vissute per la conquista della Challenge Cup.

Nel corso della trasmissione saranno trasmesse le interviste raccolte con Matteo Bibo Solforati (Lpm Bam Mondovì), Laura Grigolo (Lpm), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Adelina Ungureanu (Pinerolo), Yasmina Akrari (Wash4green Pinerolo), Beatrice Agrifoglio (Cuneo Granda S. Bernardo) e Luca Chiappini (Volley Soverato).

Ricordiamo che “Time Out” va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.