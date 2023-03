Sci alpino: Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone d'oro ai Campionati Italiani Children

Secondo titolo per il Comitato FISI Alpi Occidentali nei Campionati Italiani Children nel comprensorio Pontedilegno-Tonale.

Il merito è di Benedetta Rosa Ranieri, milanese tesserata per lo Sci Club Limone, che sulla pista Casola Nera ha vinto lo Slalom Ragazzi femminile fermando i cronometri sul tempo totale di 1’,31”,04/100 e precedendo per 1”,41/100 l’altoatesina Alenah Taschler dell’Amateursportclub Gsiesertal. Terza ad 1”,45/100 Carlotta Pedrolini dell’asd Skiing.

Al settimo posto Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard, al diciassettesimo Giorgia Massimello del Golden Team Ceccarelli, oltre il ventesimo posto le altre atlete del Comitato Alpi Occidentali.

Il tarvisiano Andrea Chelleris del CAI Monte Lussari e il campano Gaetano Cantalupo tesserato per il Bachmann College hanno vinto a pari merito la gara maschile, con il tempo totale di 1’,29”,72/100. Terzo a 23/100 il bellunese Leonardo D’Incà dello Sci Club Trichiana.

Ai piedi del podio, quarto e quinto, Sebastian Franco dell’Equipe Pragelato e Matteo Beozzi dello Sci Club Sestriere. Al settimo posto Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team, al tredicesimo Alberto Delogu dell’Equipe Limone, al ventesimo Niccolò Castri dell’asd Colomion.

Sulla pista Roccolo Ventura nel Super-G Allievi vittoria di Andrea Passino del Cimone Ski Team in 53”,96/100, con 16/100 di margine sul trentino Luca Loranzi dello Sporting Club Madonna di Campiglio e 21/10 sulla coppia formata dal livignasco Raffaele Monaco dello Sporting Club Livigno e dal veneto Zaccaria Trevisan dello Sci Club Drusciè.

Al settimo posto il milanese Carlo Zampieri dello Sci Club Sauze d’Oulx, al decimo Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, al dodicesimo Simone Moschini dello Sci Club Sestriere, al diciassettesimo Ettore Arturo Bussei Canone del Sestriere, al diciannovesimo Erik Passet dell’Equipe Pragelato.

Nella gara femminile prima la vicentina Marta Giaretta del Falconeri Skiteam in 55”,89/100 seguita a 50/100 dall’altoatesina Nora Damian del Seiser Alm Skiteam. Terza a 51/100 la trentina Lavinia Paci dello Sporting Club Madonna di Campiglio. Sesta piazza per Elisa Graziano dello Sci Club Ala di Stura, tredicesima per Amelia Grace Curto dell’Equipe Beaulard, diciottesima per Francesca Banchi dello Sci Club Sestriere.