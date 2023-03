10.434 kit di prodotti donati!

Per il sesto anno consecutivo nei supermercati e ipermercati Mercatò in Piemonte e Liguria (www.mymercato.it), fare la spesa donando è diventato parte della quotidianità dei clienti. La loro generosità quest'anno ha portato a donare ben 10.434 kit alimentari, attraverso i punti accumulati con il catalogo Premiamo 2022, terminato il 27 febbraio 2023.

I kit sono composti ognuno da circa 3 chili di cibo tra pasta, passata di pomodoro, tonno, fagioli, piselli, fette biscottate e biscotti e verranno distribuiti attraverso le oltre 568 Strutture Caritative che collaborano col Banco Alimentare del Piemonte che aiutano 109.757 persone in difficoltà sul territorio. A queste si aggiungono le quasi 381 Strutture Caritative del Banco Alimentare della Liguria che sostengono 62.549 poveri.

Il Presidente del Banco Alimentare del Piemonte Salvatore Collarino, afferma: “la raccolta punti, in collaborazione con Mercatò, che dona kit alimentari è un'iniziativa ormai consolidata, un’esperienza di aiuto concreto, che ci permette da una parte di aiutare le tante persone che si trovano in difficoltà, in questa emergenza che perdura e dall'altra diffonde la cultura della condivisione e del dono come strumenti per creare una comunità solida e solidale”.

Anche dalla Direzione Marketing Dimar (Azienda proprietaria dell’insegna Mercatò ndr) viene confermato l’entusiasmo: “siamo orgogliosi dei nostri clienti, che da sempre partecipano attivamente a tutte le iniziative sociali che proponiamo, dimostrando un’ampia sensibilità verso le emergenze del territorio”.