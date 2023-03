Bra, proseguono le iniziative della Quaresima di fraternità 2023 dell’UP50

Mercoledì 29 marzo, alle ore 20.30, presso la chiesa dei Battuti Neri di Sanfrè, è in programma la catechesi quaresimale sul tema: “Riscopriamo il Battesimo attraverso il Vangelo domenicale”. Sempre a Sanfrè, giovedì 30 marzo, alle ore 16, presso la parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, confessioni per ragazzi, mentre venerdì 31 marzo, alle ore 20.45, via Crucis del Cireneo nella stessa chiesa parrocchiale.

Le Sorelle Clarisse di Bra invitano all’appuntamento “Un’ora per la pace”: ogni domenica, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, presso la chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3), appuntamenti di preghiera per la pace e contro tutte le forme di guerra, a cui seguiranno i vespri.

Per la Quaresima 2023, l’Arcidiocesi di Torino e le parrocchie di Bra, propongono il sostegno della missione Salesiana in Siria. Le offerte possono essere fatte ritirando in chiesa l’apposita busta o tramite bonifico intestato alla Direzione Generale Opere Don Bosco (via Marsala 42, 00185 Roma), Banca Popolare di Sondrio, agenzia n. 2 – Roma via Gherardi Silvestro 45 00146 Roma. IBAN: IT54O0569603202000004655X77 - BIC/SWIFT: POSOIT22 - Causale: Emergenza Terremoto Siria.