Domani ad Acceglio i funerali di Alice Olivero, morta al Gaslini a soli 16 anni

Una Valle in lutto, che si stringe attorno alla famiglia della giovane Alice Olivero, di soli 16 anni. Moltissimi i messaggi di cordoglio ed affetto che stanno arrivando in queste ore.

Verranno celebrati domani, domenica 26 marzo, alle ore 16 nella Parrocchia di Acceglio i funerali della giovane studentessa del liceo artistico di Cuneo morta ieri mattina, venerdì 24 marzo, all’ospedale Gaslini di Genova in seguito ad un tumore.

La salma, dall’ospedale Gaslini di Genova giungerà ad Acceglio oggi pomeriggio, sabato 25 marzo. Questa sera, alle ore 20,30, nella Parrocchia verrà recitato il Santo Rosario.

Alice resterà per sempre nel cuore del papà Pieraldo, della mamma Sara, delle sorelle Chiara ed Emilia, dei parenti tutti. I familiari chiedono di non regalare fiori ma donazioni all’associazione italiana per la lotta al neuroblastoma ed anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.

Un ringraziamento particolare desiderano rivolgerlo alla Dottoressa Piombo, all’assistenza infermieristica domiciliare di Dronero e all’equipe di oncologia e cure palliative del Gaslini di Genova.