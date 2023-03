La triste situazione di abbandono dell’antico reperto di acquedotto romano, a Pollenzo

Torniamo a parlare di quel che resta di un bene storico, prossimo al deterioramento, senza interventi di salvaguardia.

Chi si trova a passare da Pollenzo e non ne conosce la storia, può scambiarlo per un grosso masso di pietra. Ma quello che si vede in un campo di via Fossano, poco lontano dalla cinta muraria, è un resto dell’acquedotto di epoca romana che, negli anni della sua realizzazione, riforniva d’acqua l’insediamento urbano dell’antica Pollentia, risalente al II secolo a.C..