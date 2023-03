Ora legale 2023, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo orologi un’ora in avanti

Attenzione. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo tornerà l’ora legale (segno che l’estate non è poi così lontana). Alle 2 le lancette degli orologi andranno spostate un’ora in avanti. E ancora una volta si svilupperà il dibattito tra chi è a favore del sistema attuale, che vede l’alternanza tra ora solare e ora legale, e chi invece chiede di mantenere quest’ultima tutto l’anno.

Il passaggio dall’ora solare a quella legale è stato pensato per avere un’ora di luce in più di sera in modo da consumare meno corrente elettrica. Le giornate saranno all’apparenza più lunghe con il buio che arriverà più tardi. In compenso, almeno nei primi giorni, dovremo abituarci a dormire un po’ di meno.