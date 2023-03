Spento dopo circa quindici lanci l'incendio a Ghisola: continua il presidio notturno degli Aib di Paesana

L'incendio di Ghisola di Paesana, il cui allarme era stato lanciato intorno alle ore 12,45 di oggi, sabato 25 marzo, è stato completamente spento poco fa dopo un intero pomeriggio dedicato alle operazioni di spegnimento.

Giunto in loco il Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) aveva dato il via libera per le operazioni di lancio di acqua dall'alto attraverso mezzo aereo dei vigili del fuoco. Dopo una quindicina di lanci e insieme alle operazioni da terra le fiamme sono state sedate e la situazione è ritornata alla normalità. Il mezzo aereo si è rifornito dai bacini della centrale di Sanfront e della frazione paesanese di Calcinere.

Sul posto diverse autobotti provenienti dalle squadre permanenti dei vigili del fuoco di Saluzzo coadiuvate dai volontari di Barge. Hanno lavorato 37 volontari Aib con 13 mezzi provenienti da Paesana, Sanfront, Rifreddo, Bagnolo Piemonte e Valle Bronda.

Poco dopo le ore 19 il Coaib di Paesana Fabrizio Bergia, a seguito della valutazione della situazione, ha lasciato il luogo interessato dall'incendio, ormai spento, dove questa notte rimarrà un presidio dei volontari Aib di Paesana.

L'area interessata dalla fiamme è di circa un ettaro. Non risultano persone o edifici coinvolti dalla fiamme.