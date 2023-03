Bitcoin vs. Ethereum

Dopo Bitcoin, Ether (ETH), la criptovaluta principale della rete Ethereum, è il secondo token digitale più popolare (BTC). I confronti tra Ether e Bitcoin sono naturali dato che Ether è la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato (capitalizzazione di mercato)

Ether e Bitcoin sono simili: ognuno è una valuta digitale che può essere scambiata sugli scambi online e archiviata in vari portafogli di criptovaluta. Tali token sono decentralizzati; il che significa che nessuna banca centrale o altra autorità li emette o li regola. Entrambi fanno uso di blockchain, una tecnologia di contabilità distribuita. Tuttavia, ci sono numerose differenze significative.

Cos'è esattamente Bitcoin?

Bitcoin è una criptovaluta o valuta virtuale creata da Satoshi Nakamoto nel 2009. Non è noto se Satoshi fosse un individuo o un gruppo di individui. Tuttavia, questa valuta virtuale consente alle persone di trasferire e ricevere denaro in tutto il mondo. Come detto in precedenza, i pagamenti sono criptati. Il fattore più significativo di Bitcoin è che aiuta a mantenere anonime le identità delle persone durante l'invio e la ricezione di denaro.

Sappiamo che addebitano una commissione di servizio quando effettuiamo transazioni tramite una banca. Bitcoin ha una scarsa commissione di transazione, rendendolo un'alternativa più attraente alle transazioni elettroniche tradizionali.

Cos' è esattamente Ethereum?

Ethereum, fondata nel 2015 da VitalikButerin, è una criptovaluta che offre token eterei. E questo è lo stesso dei Bitcoin nella rete Bitcoin. Le persone usano Ether per creare e distribuire applicazioni decentralizzate con codice back-end distribuito su una rete peer-to-peer. E questo differisce da un'applicazione tradizionale, in cui un server centralizzato memorizza il codice back-end. Le persone usano anche Ether per pagare servizi, come la potenza di calcolo richiesta prima di aggiungere un blocco alla blockchain e alle commissioni di transazione.

Distinzioni più significative di Bitcoin ed Ether

Le reti Bitcoin ed Ethereum si basano sui principi del libro mastro distribuito e della crittografia; differiscono in molti modi.

Proof of Stake vs. Proof of Work

Bitcoin utilizza un protocollo di consenso noto come Proof of Work (PoW), che consente ai nodi di rete di concordare lo stato delle informazioni registrate e previene specifici attacchi di rete. Nel settembre 2022, Ethereum è passato alla proof of stake (PoS), una serie di aggiornamenti interconnessi che renderanno Ethereum più sicuro e duraturo. Lo sharding sarà affrontato come parte della transizione alla proof of stake per affrontare i problemi di scalabilità, che le persone continueranno a discutere fino al 2023.

Scopo

BTC ed ETH sono entrambe valute digitali. Tuttavia, l'obiettivo principale di Ether non è quello di affermarsi come un sistema monetario alternativo, ma di monetizzare e facilitare il funzionamento di contratti intelligenti, dApp e qualsiasi altra soluzione blockchain immaginabile.

Futuro

L'ecosistema Ethereum si sta espandendo rapidamente a causa della crescente popolarità delle sue dApp in campi come la finanza (app finanziarie decentralizzate), le arti e gli oggetti da collezione (token non fungibili o NFT), i giochi e la tecnologia. Per migliorare la sua scalabilità, Ethereum implementerà anche lo sharding nel 2023.

Anche Bitcoin è cambiato, con l'aggiornamento Taproot che abilita i contratti intelligenti. Un altro progetto in lavorazione è il Bitcoin Lightning Network, un protocollo di secondo livello che intende portare le transazioni off-chain per velocizzare la rete.

Qual è la differenza di applicazione principale tra Bitcoin ed Ethereum?

Le intenzioni primarie di Bitcoin sono di funzionare come mezzo di scambio e riserva di valore, un'alternativa alle valute tradizionali. Ethereum è una blockchain programmabile con applicazioni in vari campi, come De-Fi, contratti intelligenti e NFT.

Quali sono alcuni dei parallelismi tra Bitcoin ed Ether?

In molti modi, Ether e Bitcoin sono simili. Ogni valuta digitale viene scambiata online e archiviata in portafogli di criptovaluta. Entrambi sono decentralizzati, il che significa che non sono emessi o regolati da una banca centrale o da un'altra autorità e utilizzano la tecnologia blockchain.