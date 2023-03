Borgo San Dalmazzo in festa a 150 anni dalla costituzione della 1^ Compagnia Alpini cittadina [FOTO]

Era il 4 giugno 1873 quando a Borgo San Dalmazzo ha avuto inizio l'epopea alpina.

Ecco che in città è ormai entrata nel vivo la festa per il 150° anniversario della costituzione della prima compagnia Alpini, oltre che per i novant’anni dall’istituzione del gruppo ANA borgarino e gli ottant’anni dal sacrificio del Battaglione “Borgo San Dalmazzo” in Russia. Le iniziative sono organizzate dal Comune e dal gruppo ANA cittadino fino a domani, domenica 26 marzo.

Questa mattina, sabato 25 marzo, l'inaugurazione della mostra sui cimeli Alpini e sulle radio militari presso Palazzo Bertello. Tra i cimeli spicca il vessillo Istituto del Nastro Azzurro che riassume tutte le medaglie e le croci di guerra degli Alpini della Provincia. In serata, alle ore 21, canti Alpini con la corale “La Reis” presso l’auditorium civico.

Domenica 26 marzo il clou delle iniziative. Alle 8.15 l’ammassamento con iscrizione dei gagliardetti e la colazione Alpina in piazza don Viale. Alle 9 la mostra statica di mezzi e materiali in dotazione alle truppe Alpine dell’Esercito, dalle 9.15 la sfilata per le vie della città. Alle 9.35 in piazza Liberazione l’alzabandiera e l’onore ai caduti, con successiva sfilata verso la chiesa parrocchiale, dove alle 10 si terrà la Messa in suffragio degli Alpini “andati avanti”.

Alle ore 11 l’inaugurazione e la benedizione del nuovo monumento sulla rotonda del Quartiere (di fronte all'ingresso dell'attuale Asl), a ricordo dell’arrivo, nel 1873, della prima Compagnia Alpini a Borgo San Dalmazzo. A seguire il carosello della Fanfara della Taurinense in piazza don Viale. Alle 12.45 l’ammainabandiera, alle 13 il rancio alpino presso la Bertello.