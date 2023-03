Mondovì, la lezione di Dorico Mordenti agli studenti dell'Istituto Giolitti-Bellisario-Paire

Lezione speciale e coinvolgente per gli studenti della classe V A IPC “Bellisario” dell'Istituto d'istruzione superiore “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Donatella Garello. Relatore d’eccezione Dorico Mordenti, maestro del lavoro ed ex dipendente della Ferrero di Alba. Un incontro voluto e organizzato dalla prof.ssa Giuseppina Di Carlo e dalla prof.ssa Stefania Bottino. La giornata si è svolta in un clima di entusiasmo e interesse da parte dei ragazzi che hanno potuto ascoltare il racconto di Mordenti sulla sua esperienza professionale e sulla storia del grande marchio industriale piemontese. Durante la lezione, l'ex dipendente della Ferrero ha affrontato il tema della corretta gestione dei costi industriali, fornendo spunti e consigli preziosi per i giovani che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro. Mordenti ha, inoltre, citato alcune curiosità molto interessanti, come ad esempio la “Cristallina”, il primo prodotto della Ferrero, ancora in commercio. La classe ha apprezzato molto l'iniziativa e sono state numerose le domande poste al relatore per approfondire gli argomenti dell'incontro. Questa originale lezione ha offerto agli studenti dell’IPC un'occasione unica per conoscere da vicino il mondo dell'industria, per capire gli sforzi necessari per garantire la competitività aziendale ai più alti livelli mondiali e per cogliere, in generale, nuove opportunità di apprendimento e crescita personale.