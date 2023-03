Nella sala mostre del Collegio dei Geometri a Cuneo si inaugura la mostra "Metamorfosi"

Sabato 1 aprile alle 17 nella sala mostre del Collegio dei Geometri a Cuneo s'inaugura Metamorfosi, un progetto Etharts - Francesco Segreti, che prevede un’esposizione di pitture, sculture e installazioni.

L'etimologia della parola, da cui prende il titolo la mostra - meta/cambiamento - morphe/forma - richiama immediatamente un tema che fin dai secoli scorsi ha attratto molti artisti ad esplorare ed ampliarne il significato secondo i diversi linguaggi, dalla scultura alla letteratura, dalla musica al cinema, fino alla videoart. Il mio percorso nell’ideazione di questa mostra è iniziato dalla figura della “chimera”. A partire da Ovidio (verso 417 del Terzo libro delle Metamorfosi) il poeta scrive di Narciso che s'innamora di se stesso (una chimera, introducendo così il concetto più moderno), nello specchiarsi nella fonte, e descrive questo evento con un verso magnifico: “corpo crede ciò che solo è ombra”.

Il pretesto. dunque, è trovato, per poter presentare attraverso vecchie e nuove opere un percorso artistico che cerca di rappresentare le molte sfaccettature delle trasformazioni, delle metamorfosi, provando a restituirne l’idea con diversi linguaggi, dai più tradizionali - materia, forma, colore – a quelli più contemporanei come il video, o sfruttando quelli che definirei metalinguaggi, come le ombre e le luci. L'intento, iniziato già nelle mostre precedenti, è quello di far dialogare, sollecitare il visitatore a “specchiarsi” nel percorso della mostra.

Grazie alla ospitalità del Collegio dei Geometri, Metamorfosi sarà visitabile presso la sala mostre di via San Giovanni Bosco 7h, il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 dal 2 al 23 aprile (escluso il giorno di Pasqua). Sabato 1 aprile alle 17 l’inaugurazione. Per informazioni e contatti: Francesco Segreti 3496774516, www.etharts.com e pagine facebook/instagram: etharts - francesco segreti.