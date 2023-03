Proseguono gli incontri della Scuola politica di Fratelli d'Italia

La Federazione Provinciale di FdI Cuneo comunica con grande soddisfazione che anche

nella serata di ieri, venerdì 24 marzo, il ciclo di eventi della Scuola Politica ha riscosso

un ottimo successo e partecipazione per il suo terzo appuntamento.

Alla presenza di eletti di tutti i gradi, membri del coordinamento, sostenitori ed amici si è svolta una serata di approfondimento sulla tematica dell’impegno politico giovanile e di come questo impegno si possa trasformare nella politica istituzionale e

rappresentativa.



La serata condotta dal suo ideatore il Prof. Maurizio De Lio e dal Presidente del Circolo

territoriale di Savigliano nonché vice Presidente dell’ATC Piemonte Sud, Marco

Buttieri, ha visto la presenza ed intervento del membro della Commissione Vigilanza

Rai On. Augusta Montaruli, la quale in un profondo e personalissimo excursus storico

ha dimostrato come sia stato importante l’impegno politico giovanile, per lei come per

tantissimi membri del Partito, oggi in posizioni di primaria rilevanza nell’amministrazione pubblica a tutti i livelli. Altro ospite del Circolo e della Federazione provinciale è stato il Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, che con il suo contributo ha portato un’altra testimonianza delle profonde radici in cui affonda la storia di Fratelli d’Italia e di come i giovani di ieri siano la spina dorsale del Partito di oggi.



Tra i presenti intervenuti si annovera il Coordinatore provinciale di FdI Cuneo William

Casoni, il quale ha nuovamente sottolineato come “la storia del Nostro Partito sia legata a doppio filo ai giovani, giovani che con il loro continuo impegno e dedizione hanno avuto un ruolo importantissimo nel portare FdI dal 1% a superare il 30% di oggi, governando la Nazione, molte Regioni, Provincie e Comuni con i nostri alleati di

centrodestra.”



Presente alla serata, intervenendo in apertura, anche la vice Pres. della Commissione

Difesa della Camera dei Deputati e Sindaco di Argentera On. Monica Ciaburro che ha

sottolineato l’importanza della partecipazione giovanile, di come “i giovani di ieri, che

oggi rappresentano le istituzioni a tutti i livelli, debbano essere d’esempio, mentori ed

ispirazione per chi oggi si affaccia alla politica.”



Anche il Coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale ed Assessore del Comune di

Marene Alberto Deninotti, il quale da anni svolge l’attività di coagulare le migliori

energie della gioventù provinciale, tutte presenti all’evento, evidenzia come FdI “è un partito essenzialmente giovane al cui interno, anche ai massimi livelli istituzionali,

siedono molte personalità che sino a pochi anni addietro facevano parte del movimento giovanile. Questo metodo, questa tradizione, è fondamentale per continuare ad avvicinare e formare chi domani avrà ruoli di amministrazione”.



Tra i molti presenti, anche il Capogruppo e Consigliere Regionale Paolo Bongioanni,

rientrato dalla Regione dopo aver ottenuto l’approvazione in prima lettura della proposta di legge n. 240 che introdurrà anche in Regione Piemonte la figura dei Sottosegretari, il Sindaco di Racconigi Valerio Oderda, il Capogruppo in consiglio comunale di Cuneo Massimo Garnero, il Consigliere Noemi Mallone Presidente della Commissione Statuti e Regolamenti del Comune di Cuneo, il vice Coordinatore provinciale Enzo Tassone, il Consigliere comunale di Mondovì nonché responsabile per gli Enti Locali di FdI, Rocco Pulitanò, l’Assessore del comune di Alba Andrea Bolla ed una nutrita delegazione del gruppo Gioventù Nazionale di Alba.



La Federazione Provinciale ringrazia tutti i partecipanti e da l’arrivederci al prossimo

evento della Scuola Politica, come sempre un evento aperto al pubblico che si terrà a

Mondovì e di cui si darà ovviamente ampia pubblicità.



Fratelli d’Italia – Federazione Provinciale Cuneo