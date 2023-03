Sold out per la Mezza Maratona del Marchesato: domani mattina 530 iscritti al via

Pettorali terminati. Iscrizioni chiuse. Sold out per la Mezza Maratona del Marchesato, quinta edizione nel circuito nazionale.

Il via per 530 iscritti, è domani mattina, domenica 26 marzo, in pieno centro a Saluzzo.

Sono 21,097 i km di gara con partenza da corso Italia alle 9,30 e arrivo in piazza Cavour nel “village” della manifestazione. I top runner non si faranno attendere molto al traguardo: un’ora, un’ora e cinque minuti per i primi, per gli altri il tempo limite di gara è 2h45’.

La competizione toccherà i comuni di Saluzzo, Manta, Verzuolo, Lagnasco, con arrivo nella capitale del Marchesato dopo un percorso tra i frutteti in fiore della pianura saluzzese, una delle caratteristiche attrattive della manifestazione, organizzata dalle quattro municipalità con le società Atletica Saluzzo e Podistica Valle Varaita, realizzata con l’approvazione della F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera e facente parte del calendario nazionale oltre ad essere valida per il Campionato provinciale individuale di tutte le categorie.

Sempre ricco il montepremi che, suddiviso tra le varie categorie, presenta una voce riservata agli atleti italiani e “italiani equiparati” che scenderanno sotto 1h11’00 tra gli atleti e 1h23’00 tra le atlete.

La “Mezza” sarà animata come le altre edizioni con il village che in piazza Cavour raccoglierà gli arrivi e la regia. Speaker della manifestazione Giacomo Casalloni.

Premio speciale A.n.p.i. “Paola ìSibille” e “Trofeo A.n.a. Renato Chiavassa” Insieme ai premi della Mezza Maratona, anche quest’anno verrà assegnato, alla donna più giovane che taglierà il traguardo, il premio A.N.P.I. intitolato a Paola Sibille, la staffetta partigiana “Ombra”.

E, in accordo con la Sezione A.N.A. Monviso è stato istituito nuovamente il premio speciale biennale non consecutivo in memoria del Presidente Renato Chiavassa, che sarà conferito al primo Alpino regolarmente iscritto all’Associazione arrivato tra coloro che in fase di iscrizione avranno indicato la propria affiliazione alla stessa.

I partecipanti riceveranno la medaglia della Mezza Maratona del Marchesato.

Il pacco gara della manifestazione sarà composto da: maglia Mizuno, bottiglietta Acqua EVA, gadget eViso, integratore Named e barretta, uno sconto musei e uno sconto Isiline.

Modifiche alla viabilità

Per lo svolgimento della Mezza Maratona, in cui sono coinvolti numerosissimi volontari di varie associazioni insieme alle forze dell’Ordine, un’ordinanza della Polizia municipale stabilisce modifiche alla viabilità con divieti di sosta e transito.

In particolare domenica 26 marzo a Saluzzo dalle 8.30 alle 13 è sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia, durante il transito dei concorrenti, individuabile dal passaggio dei segnali di “inizio gara” e di “fine gara”, a tutti i veicoli, eccetto quelli al seguito della gara, quelli di emergenza e delle Forze dell'Ordine, nelle seguenti vie interessate dal percorso: Corso Italia - P.zza Risorgimento - Via Bodoni, fino a Manta - Reg. Colombaro Rossi (Strada vicinale delle Prese) – Via Villafalletto – Via Cuneo – Via Spielberg.