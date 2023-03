Laboratorio “Roberto Milanesio”, l’omaggio all’insegnante braidese scomparso un anno fa

L’insegnante braidese Roberto Milanesio ha un’aula a lui dedicata. È il laboratorio diffuso di scienze dell’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone”, a Grottaferrata (Roma). Così la sua scuola, i colleghi, i suoi alunni e i loro genitori, hanno ricordato l’amato insegnante.

La cerimonia di intitolazione si è tenuta lo scorso 22 marzo e sulla targa si legge: «Roberto Milanesio, per i giovani, con i giovani, Maestro per sempre». Riconoscenza alla scuola e al Comune è stata espressa dalla famiglia per la decisione di dedicare al congiunto un’aula che lo potesse ricordare come docente ed educatore.



Quando, esattamente un anno fa, scomparve improvvisamente, grande fu il dolore in chi lo aveva conosciuto e stimato. Tutti traggono ancora forza dal suo esempio di professionista competente e persona di forte umanità. Qualità espresse attraverso il suo impegno tra le file dei Focolarini, di illustratore del libro per fanciulli “Big” e nel progetto di solidarietà a favore dei bambini in Africa.



Era anche un grande sostenitore del teatro per ragazzi e vicino all’associazione teatrale “Carpe Diem” di Marino dell’artista Luana Petrucci che così lo ricorda: «Roberto ci ha insegnato l’amore incondizionato, la solidarietà vera, era un costruttore di ponti, un’anima bella, un uomo giusto».