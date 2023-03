La squadra azzurra di Horseball pony: per la prima volta sul podio

Nuovo successo internazionale per la squadra italiana under 16 di Horseball riservata ai pony. A Vendres, nella finale del torneo spagnolo "Liga Mediterránea", dopo cinque tappe giocate tra Spagna e Francia, ha conquistato il secondo posto.

E’ la prima volta che una squadra tutta italiana di giovanissimi under 16, sale sul podio in questa specialità.

Secondi e, per un solo canestro di differenza. Emozione e gioia per la performance sportiva che li ha premiati con l’argento, ma un po di amaro in bocca per quel punto che non ha dato il podio più alto alla squadra.

In sella ai loro pony, i tre campioni dell'Ippica Saluzzese: Virginia Banchio, Tommaso Beccaria, Lorenzo Fontana (che ha vinto anche il premio come miglior marcatore) con Gabriele Viviani e Tommaso Carletti, tutti della squadra azzurra, hanno però fatto incetta di applausi e complimenti del pubblico che li premiati dei tanti sacrifici per gli allenamenti ( si allenano tutti i giorni dopo la scuola e i compiti) e i 1000 km dell’andata e del ritorno per le trasferte.

La giovane squadra azzurra di Horseball riservata ai pony, specialità equestre di basket a cavallo, nell’agosto del 2022 ha portato a casa la medaglia di bronzo della Coppa del mondo, tenutasi in Normandia.