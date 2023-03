Volley A1F. Stasera Cuneo con Scandicci per l'ultima chiamata ai playoff. Gandini: "Sarà importante la battuta"

Reduce dal k.o. con Milano terza in classifica, stasera (sabato 25) la Cuneo Granda S.Bernardo ha un'altra chance per testarsi contro una delle big del campionato, la Savino Del Bene Scandicci seconda alle spalle di Conegliano (ore 20:30, diretta Rai Sport + HD e Volleyball World).

La formazione allenata da Massimo Bellano, uno degli ex della sfida, si troverà di fronte una Scandicci determinata a ritrovare il successo dopo i due stop consecutivi in campionato e in Coppa CEV con Conegliano e THY Istanbul, arrivati dopo una serie di undici vittorie.

Le cuneesi, seppur consapevoli dell'altissimo coefficiente di difficoltà della gara, sono chiamate a mostrare progressi rispetto alla prova offerta con Monza in cui sono rimaste in partita soltanto nel primo set per poi inchinarsi allo strapotere delle rosablù a muro e dai nove metri.



QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO La sconfitta con Milano ha chiuso la striscia di vittorie contro le più dirette inseguitrici - Macerata, Perugia, Pinerolo - che aveva consegnato alla Cuneo Granda S.Bernardo la certezza matematica della salvezza. Nel pomeriggio di lunedì 20 le gatte sono tornate in palestra per mettersi alle spalle un k.o. che ha lasciato rammarico non tanto per non aver mosso la classifica, quanto per un secondo e un terzo set in cui le cuneesi hanno sciupato tanto in contrattacco, perdendo così tutte le opportunità di tornare in scia.

I troppi errori, insieme alla prova opaca in battuta e nel fondamentale del muro, che di solito è uno dei punti di forza di capitan Signorile e compagne, hanno fatto sì che la Cuneo Granda S.Bernardo non impensierisse mai una Vero Volley Milano rivisitata ma assai concreta. A differenza di quanto successo in tante altre occasioni, all'Arena di Monza i correttivi apportati in corsa da Bellano non hanno sortito l'effetto sperato, a dimostrazione di una serata no del collettivo.



Per provare a movimentare il confronto con una corazzata come Scandicci serviranno un approccio giusto, tanta pazienza e un buon contrattacco, oltre a un palazzetto caldo, in cui grazie al contributo di Boman, azienda con sede a Murello che opera a livello mondiale nel campo della produzione di strutture per il sollevamento con un focus sullo sviluppo e la realizzazione di componenti per gru ed autogrù e storico partner di Cuneo Granda Volley, sono disponibili 1.500 posti in tribuna rossa al prezzo di due euro.

Al di là del risultato, una buona prestazione contro la squadra allenata da Massimo Barbolini è fondamentale per presentarsi alle ultime due partite di regular season, quella casalinga con Busto Arsizio e il derby esterno con Novara, con la convinzione di potersela giocare fino alla fine.



ACQUA S.BERNARDO È MATCH SPONSOR A pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell'Acqua di mercoledì 22, Acqua S.Bernardo sarà match sponsor della gara con Scandicci. All'ingresso principale del palazzetto gli spettatori potranno mettere alla prova il loro olfatto riconoscendo i gusti delle cinque bibite bigusto S.Bernardo della linea 'Bi' (limone e menta, lime e ginger beer, aranciata amara e corteccia di china, limonata e rosa, bergamotto con peperoncino); in palio gadget targati S.Bernardo.



«Anche quest’anno ho potuto seguire solo a distanza il campionato delle nostre “gatte” della Cuneo Granda S.Bernardo, ma questo non significa che non mi sia appassionato ai risultati di questa squadra. Ai suoi successi, ai momenti di difficoltà, ai cambi in panchina. Acqua S.Bernardo è sulle maglie delle pallavoliste di Cuneo ormai dal 2015, abbiamo vissuto tutte le promozioni dalla B2 alla A1 - dichiara Antonio Biella, direttore generale Acqua S.Bernardo. Condividiamo a livello societario i valori trasmessi ai giovani e al pubblico dal volley e dallo sport in generale. Sappiamo che contro Scandicci sarà una battaglia sulla carta impari, ma siamo anche consapevoli che le protagoniste in campo daranno tutto su ogni pallone per onorare la maglia e una piazza che tanto ha amato e ama questo sport. E che la sostenibile leggerezza della nostra acqua possa fare saltare ancora più in alto le nostre schiacciatrici contro le forti toscane».



SIMONE GANDINI, VICE ALLENATORE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «In casa abbiamo sempre disputato partite cariche di grinta ed entusiasmo, e confido che anche con Scandicci sarà così. Sarà importante essere incisivi dai nove metri e ricevere bene, oltre ad avere un buon approccio alla gara. Dovremo essere bravi a stare attaccati nel punteggio e a sfruttare quelle due-tre occasioni a set che ci vengono concesse. Nel derby con Pinerolo il supporto del pubblico ci ha aiutati tantissimo, e anche sabato speriamo di avere tanti tifosi a spingerci oltre i nostri limiti».



LE AVVERSARIE La sconfitta con la Prosecco DOC Imoco Conegliano nell'ultima giornata di campionato ha interrotto una serie di undici vittorie consecutive delle toscane. Mercoledì 22 in CEV Cup è arrivato un altro k.o., questa volta ininfluente, perché i due set vinti dalla formazione di Barbolini nella sconfitta al tie-break per mano del THY Istanbul sono valsi la qualificazione alla finale della seconda competizione continentale.



I PRECEDENTI Scandicci avanti 5-4 e vincente negli ultimi cinque confronti



LE EX Ludovica Guidi ha giocato a Cuneo in Serie A2 nella stagione 2017/2018, mentre Agnese Cecconello ha vestito la maglia di Scandicci nel campionato 2020/2021. Massimo Bellano ha allenato la formazione toscana dal 2014 al 2016.



GLI ARBITRI Spinnicchia e Cavicchi



COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili online su www.liveticket.it fino alle 15:30 di sabato 25 e in cassa dalle ore 19.



COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta su RAI SPORT + HD (canale 58 del digitale terrestre) e diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10



Classifica Prosecco Doc Imoco Conegliano 63 (22 - 1); Savino Del Bene Scandicci 56 (18 – 5); Vero Volley Milano 52 (17 – 6); Igor Gorgonzola Novara 45 (17 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 45 (15 – 8); Trasportipesanti Casalmaggiore 37 (12 – 11); Volley Bergamo 1991 34 (11 – 12); E-Work Busto Arsizio 31 (10 – 13); Il Bisonte Firenze 29 (9 – 14); Cuneo Granda S. Bernardo 26 (9 – 14); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 – 14); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 16 (5 – 18); Wash4green Pinerolo 14 (4 – 19); Cbf Balducci Hr Macerata 10 (3 – 20).