Volley A2M. Cuneo, provaci con Bergamo: stasera la squadra di Revelli si gioca l'accesso ai playoff (VIDEO)

Per sperare nell'accesso ai playoff Cuneo deve fare punti a Bergamo (Foto: Cuneo Volley)

La rincorsa della Banca alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo all'ultimo posto disponibile per i playoff passa necessariamente dalla partita che la squadra allenata da Francesco Revelli gioca nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 25 marzo, ore 19.30) sul campo dell'Olimpia Bergamo.

Si affrontano due deluse della stagione regolare, anche se gli orobici potranno svoltare la rotta nella coda di campionato, per Cuneo invece la qualificazione è ancora da conquistare.

I piemontesi, reduci dalla vittoria per 3-0 contro Grottazzolina, in settimana si sono allenati con grande intensità e "Cecio" Revelli è fiducioso in una loro risposta positiva sul campo.