Volley maschile A3: Savigliano, a Montecchio l'ultima trasferta della regular season

C’è tanta voglia di riscatto in casa Monge-Gerbaudo Savigliano, che si appresta a vivere domenica (ore 18) l’ultima sua trasferta di regular season, nella 12ª giornata di ritorno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, sul campo di Montecchio Maggiore.

L’avversario. Per certi versi al pari di Savigliano, seppur con una condizione di classifica diversa, anche il Sol Lucernari non arriva da un ottimo momento. Con la sconfitta patita nell’ultimo weekend sul campo di Belluno, infatti, i veneti sono scivolati al penultimo posto in classifica, che oggi sancirebbe la loro retrocessione diretta, venendo scavalcati da Mirandola. I ragazzi di Di Pietro, quindi, dovranno raccogliere il massimo dalle ultime due sfide in programma: l’ultima casalinga contro il Monge-Gerbaudo e la difficile trasferta in casa dell’Abba Pineto, ancora in lotta per la conquista del primo posto nel Girone Bianco, che garantirebbe l’accesso alla finalissima promozione.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Reduci da sei ko consecutivi, i piemontesi sono, dal canto loro, alla ricerca di quel successo che consentirebbe di voltare pagina, nel pieno del rush finale che vede sei squadre raccolte in quattro punti nella corsa playoff, con soli quattro posti a disposizione.

Il tecnico Lorenzo Simeon alza l’asticella: “La sconfitta contro Parma è stata diversa dalle precedenti, perché la squadra ha lottato, almeno fino all’infortunio di Nasari, che abbiamo patito soprattutto in termini di meccanismi di gioco, nonostante il buon ingresso di Bergesio. Contro Montecchio Maggiore ci aspetta una partita difficile, perché sono in zona retrocessione e venderanno cara la pelle nelle ultime due gare di campionato. Io credo che il nostro obiettivo debba restare quello di chiudere tra le prime cinque: ci attendono due sfide alla portata e vogliamo farcela”.

I precedenti. Sono tre i precedenti tra le due squadre, che si sono affrontate nel 2021/22 per due volte e nella gara d’andata. Il bilancio pende leggermente a favore dei saviglianesi, vittoriosi in due occasioni. Lo scorso dicembre, finì 3-0 in favore dei biancoblu, che s’imposero in quello che era forse il loro miglior momento di forma.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra Sol Lucernari Montecchio Maggiore e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18 di domenica 26 marzo al PalaCollodi di Montecchio Maggiore (VI).