A Feisoglio gli alunni delle elementari rievocano i Cante' J'euv

Le insegnanti della scuola primaria "Michele Ferrero" di Feisoglio, unitamente alla collaborazione del personale scolastico ma soprattutto degli alunni, si sono avvalse dell'accompagnamento musicale, fornito in maniera semplice e gratuita da Stefano Porro, Remo Salcio, Marina e Nicoletta dei PiteVarda, per rievocare e tramandare ai più piccoli, un antica tradizione, ossia quella di "cantare le uova".

I questuanti hanno percorso per intero dapprima l'abitato di Feisoglio, martedì 21 marzo, per poi spostarsi nei giorni successivi in Cravanzana e Bosia.

Il ricavato, (dolciumi a parte) verrà utilizzato per implementare il materiale necessario all'aula di artistica.