Commercialisti in cattedra all'Arimondi Eula

Lo scorso 3 marzo, gli studenti delle classi 5^H e 5^D di ragioneria dell’Istituto Arimondi Eula hanno avuto l’opportunità di incontrare il Dottore Commercialista Luca Arese in compagnia del Dottor Fabio Cigna, presidente dell’ordine dei commercialisti. Il colloquio è stato molto significativo, in quanto oltre a spiegare nella sostanza pratica le principali mansioni e competenze del commercialista, gli studenti sono stati in grado di apprendere anche il possibile percorso formativo da intraprendere al fine di svolgere tale professione.

Gli interventi dei commercialisti sono stati chiari e precisi, concentrati anche e soprattutto su quella che sarà la futura figura del commercialista e sulle abilità trasversali che egli dovrà possedere. L’incontro è stato particolarmente coinvolgente anche per gli studenti che sono intervenuti ponendo domande e quesiti ed esprimendo la propria opinione in merito agli argomenti trattati. Inoltre entrare in contatto con dei professionisti del settore, ha reso il colloquio ulteriormente interessante, poiché arricchito di aneddoti e riferimenti diretti alla professione svolta quotidianamente.

Gli allievi e i docenti ringraziano i dott. Arese e Cigna per la loro disponibilità.