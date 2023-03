Mondovì, il Comune favorisce l'autonomia abitativa per i disabili

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato l’esclusione di due unità abitative, site in via San Bernardo, dall’ambito di applicazione della disciplina di edilizia sociale.

La misura, richiesta dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, si inserisce nel progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” promosso dal Consorzio per i servizi socioassistenziali del Monregalese in collaborazione con l’Unione Montana delle Valli Mongia, Cevetta, langa Cebana e alta Valle Bormida. Una progettualità finanziata dai bandi del PNRR (Missione 5 “inclusione e coesione”, Componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”) volta a realizzare soluzioni alloggiative per persone con disabilità.

Da qui, dunque, l’individuazione di due unità abitative di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa da destinare al progetto e la conseguente delibera di Giunta.

"Un’operazione di straordinario valore sociale - il commento dell’Amministrazione comunale - per la quale ringraziamo sentitamente i singoli proponenti. Rendere due unità abitative adatte ad ospitare sei persone con disabilità, rappresenta per noi Amministratori un dovere etico e morale e per l’intera comunità un passo importante volto a favorire l’integrazione, l’autonomia e la piena dignità dei soggetti più fragili".