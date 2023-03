A Fossano un Motoraduno di Primavera da tutto esaurito [FOTOGALLERY]

Prosegue all’insegna di una partecipazione superiore a quella delle passate edizioni e anche le più rosee attese della vigilia il "Motoraduno di Primavera" in corso da ieri a Fossano per iniziativa del locale motoclub, con la collaborazione del Comune e il patrocinio della Regione Piemonte.





Dedicato alla memoria di Graziella Botta, segretaria del Motoclub recentemente scomparsa, l’edizione del quarantennale è ripresa sin dalla mattinata di oggi con la riapertura degli spazi di piazza Diaz e la "Santa messa del centauro" officiata da don Mario e accompagnata dai "58 secondi di rumore" per "SuperSic" Marco Simoncelli e tutti gli amici scomparsi, dalla benedizione dei caschi e dalla premiazione dei partecipanti.





Nel pomeriggio il raduno è proseguito tra musica e animazioni, "stunt riding" e l’esibizione degli sbandieratori e musici Principi d’Acaja di Fossano, mentre in via Roma sono in corso la mostra-scambio di moto e ricambi d’epoca, l’esposizione di auto promossa dalle concessionarie di Fossano e il mercatino dei prodotti artigianali e artistici.