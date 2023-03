Cuneo: ottanta equipaggi al Raduno delle Fiat 500 partito da piazza Galimberti [FOTO]

Un ritorno gradito e partecipato, dopo qualche anno di assenza, quello che nella giornata di oggi ha riportato nel capoluogo provinciale il raduno delle Fiat 500 promosso dal Coordinamento di Cuneo col Patrocinio del Fiat 500 Club Italia e del Comune.



Un’ottantina gli equipaggi provenienti da tutta la regione che sin dalle 13 hanno affollato piazza Galimberti, per poi partecipare a un tour alla scoperta della città e dei suoi ponti – tema del raduno –, prima che i partecipanti raggiungessero Castelletto Stura per una visita al museo contadino, l’immancabile lotteria a premi e un aperitivo a precedere i saluti conclusivo e l’augurio di potersi rivedere qui anche il prossimo anno.



"Un raduno molto ben organizzato, davvero ben fatto", racconta soddisfatta Antonella, una delle partecipanti, arrivata dalla vicina Busca coi figli Andrea ed Edoardo, che ringrazia il coordinatore Claudio Bernardi e conferma l’intenzione di tornare per l’edizione 2024.