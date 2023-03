Partita la Mezza maratona del Marchesato: ai nastri di partenza in 530

Dopo un percorso tra i frutteti in fiore della pianura saluzzese, una delle caratteristiche attrattive della manifestazione, organizzata dalle quattro municipalità con le società Atletica Saluzzo e Podistica Valle Varaita, realizzata con l’approvazione della F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera e facente parte del calendario nazionale oltre ad essere valida per il Campionato provinciale individuale di tutte le categorie.

La “Mezza” sarà animata come le altre edizioni con il village che in piazza Cavour raccoglierà gli arrivi e la regia. Speaker della manifestazione Giacomo Casalloni.

E, in accordo con la Sezione A.N.A. Monviso è stato istituito nuovamente il premio speciale biennale non consecutivo in memoria del Presidente Renato Chiavassa, che sarà conferito al primo Alpino regolarmente iscritto all’Associazione arrivato tra coloro che in fase di iscrizione avranno indicato la propria affiliazione alla stessa.