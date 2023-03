Rinnovato il direttivo degli alpini di Torre Mondovì: Andrea Giaccone è il nuovo capogruppo

Si è svolta lo scorso mercoledì 22 marzo è tenuto, nella sala del sindaco, l’assemblea per il rinnovo del direttivo del Gruppo Alpini di Torre Mondovì.

Per l'occasione era presente anche Armando Camperi, presidente della sezione ANA Mondovì che, con il sindaco Gianrenzo Taravello, ha consegnato al capogruppo uscente delle penne nere, Ottavio Roattino, una targa di ringraziamento il servizio svolto in questi anni e conferendogli la carica di presidente onorario del gruppo.

All’assemblea hanno partecipato anche alcuni componenti del direttivo di Mondovì, “vicini di casa” di Torre, quali Sergio Camperi, Mauro Quaglia e Teresio Uberti, che con gli Alpini di Torre si sono complimentati per l’enorme e duraturo servizio reso da Roattino.

Alla guida del gruppo è stato nominato Andrea Giaccone, assessore comunale, mentre le cariche di segretario e tesoriere saranno ricoperte rispettivamente da Paolo Marchese e Giuseppe Costa.

“Sono onorato di rappresentare il Gruppo Alpini di Torre Mondovì, - commenta Giaccone - il mio obiettivo principale sarà quello di mantenere attiva la partecipazione di tutti noi alle varie attività, commemorazioni ed eventi che da sempre trovano negli Alpini la serietà ed il rispetto per le istituzioni. Verrà portata avanti la campagna di tesseramento sia per gli Alpini di Torre che per gli aggregati che vorranno con noi mantenere vivo il gruppo, in segno di rispetto a chi prima di noi ha dedicato tempo e denaro per il funzionamento dello stesso”.