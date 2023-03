Roburent assegna la cittadinanza onoraria a Franco Bongioanni, già funzionario della Provincia

Sarà consegnata durante la seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 29 marzo, la Cittadinanza Onoraria del Comune di Roburent, al geometra Franco Bongiovanni, funzionario della Amministrazione Provincia di Cuneo in quiescenza.

L'importante attestazione civica era stata proposta dal consigliere comunale Romolo Garavagno per ricordando che ”il funzionario, gratuitamente, predispose per Roburent il progetto dell’ambulatorio medico nella ex scuola elementare di San Giacomo, poi alienata, come pure il progetto della strada dei Bertoni, il progetto, poi non attuato, del raccordo tra località Rosso e via Pianfei a San Giacomo, ma ben prima ottenne l'attuale sistemazione dell’attraversamento nella sezione Piazza del Capoluogo (che l’ingegnere capo di allora Valmaggia avrebbe voluto alquanto più ridotto), del tratto di Provinciale in località Bossea (altrettanto ideato in primo luogo più ristretto), diversi miglioramenti della strada verso i Cardini, in prossimità delle sciovie di Bric Colmè. Concorse inoltre anche alla fornitura del guardrail sul ponte del Corsaglia a Bossea e tratto di strada comunale verso borgata Mondini ed inoltre tutto il calcestruzzo per il memoriale dei Partigiani presso San Lis al Capoluogo, la fornitura dei Tavoli in cemento per capoluogo, San Giacomo, Cardini, la fornitura dell’asfalto per le riprese su varie strade comunali in occasioni di cerimonie, utili pure per avere sempre sistemati i fondi delle nostre vie.”

Il consigliere Garavagno aveva anche evidenziato come il Consiglio Comunale fosse il momento più adatto per la cerimonia di consegna della cittadinanza, essendo giuridicamente il momento più importante della vita amministrativa.

Per l'occasione sarà presente anche il figlio, il consigliere regionale Paolo Bongioanni.