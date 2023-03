Svelati i vincitori del concorso "Photovì" organizzato da Mondovì in Grande

Sono stati svelati ieri, sabato 25 marzo, nella cornice del Polo delle Orfane di Mondovì Piazza i vincitori del contest fotografico "Photovì", organizzato dall'associazione Mondovì in Grande.

Cinque giudici, provenienti dal mondo della fotografia e del videomaking, si sono espressi sulle componenti tecniche ed estetiche, e sulla capacità di valorizzare la città. Gli scatti sono poi stati votati anche dai visitatori della mostra fotografica allestita presso il museo della stampa.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato lo scatto di Roberto May, premiato con un volo in mongolfiera per il prossimo Raduno Aerostatico dell'epifania, sul secondo gradino del podio Luca Dovico, (buono di 100 euro da Magic Fotovideo) e Samuele Silva (buono di 25 euro Magic Fotovideo).

"Siamo molto soddisfatti di come è andato l'evento, - spiega Davide Camoirano, vice presidente di Mondovì in Grande - l'afflusso è stato notevole e tutti si sono dimostrati entusiasti sia della location che delle fotografie. È la dimostrazione che combinare cultura, intrattenimento e convivialità è una soluzione vincente, che riesce a dare lustro alle bellezze della nostra città, come già si prefiggeva di fare il contest."

L'evento è stato allietato dalle note di Martino e Maddalena Lanfranco, rispettivamente al pianoforte e al flauto traverso.