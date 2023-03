“Ti abbiamo a cuore”: tutto esaurito per i primi due corsi formativi BLSD a Tarantasca e San Chiaffredo

Si sono tenuti a Tarantasca e nella Frazione di San Chiaffredo i primi due corsi formativi per le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore.

Il progetto dal nome “Tarantasca, ti abbiamo a cuore” che prevede l’installazione di postazioni salvavita su tutto il territorio comunale al fine di renderlo sicuro in casi di emergenza e necessità, ha avuto una grande risposta da parte della cittadinanza e dai comuni vicini con ben 48 adesioni.

Molti tra cittadini, volontari in associazioni e protezione civile, dipendenti pubblici, amministratori locali ma anche lavoratori in ambito sanitario hanno aderito con entusiasmo ai corsi organizzati in collaborazione con la Croce Rossa di Busca. Le due giornate si sono tenute sabato 18 e sabato 25 marzo rispettivamente a Tarantasca e a San Chiaffredo, presso i Saloni Polivalenti, ciascun corso per una durata di circa quattro ore dove i volontari della Croce Rossa, attraverso una lezione teorico-pratica, hanno insegnato ai discenti le principali manovre salvavita da mettere in campo in casi di arresto cardiaco, perdite di coscienza, ostruzioni delle vie aeree e malesseri in genere. Nelle prossime settimane agli aderenti verranno consegnati i tesserini abilitativi all’utilizzo dei defibrillatori.

Sul territorio di Tarantasca, quest’anno verranno installate due postazioni salvavita: una in prossimità della Farmacia del centro e una nelle vicinanze della Parafarmacia della Frazione di San Chiaffredo, queste vanno ad aggiungersi a due DAE già presenti presso la Scuola Primaria e gli Impianti Sportivi.

Il Comune di Tarantasca si ritiene soddisfatto per questi due primi corsi, i quali hanno sensibilizzato la cittadinanza al tema del primo soccorso e del salvataggio di una vita, molti altri cittadini interessati non hanno potuto aderire per il raggiungimento della capienza massima ma nei prossimi mesi verranno organizzate nuove date per poter dare la possibilità a tutti di partecipare.

Un ringraziamento speciale va agli operatori e ai volontari della Croce Rossa che, con la loro professionalità, disponibilità e pazienza, hanno accettato l’invito e la collaborazione al progetto trasmettendo degli ottimi insegnamenti salvavita.