Il Parmigiano Reggiano del Caseificio Beato Marco: gusto e sapore della tradizione

Il Parmigiano Reggiano DOP è una delle grandi eccellenze culinarie del nostro Paese e il Caseificio Beato Marco incarna il perfetto equilibrio tra arte e tradizione. Vediamo come questa realtà italiana ha saputo tramandare, di generazione in generazione, l’antica conoscenza della produzione del formaggio e della sua sapiente stagionatura.

Il Parmigiano Reggiano è una questione di tradizione

Il Caseificio Beato Marco porta avanti la produzione del Parmigiano Reggiano in maniera accurata e sapiente: l’alta qualità delle materie prime e la tipologia di lavorazione del prodotto ha permesso di ricevere il marchio D.O.P. a dimostrazione dell’iscrizione al registro delle “Denominazioni di Origine Protette”.

La storia del Parmigiano Reggiano del Caseificio Beato Marco nasce sul territorio montuoso che si trova ad oltre 1000 metri di altezza dove le mucche vengono allevate e lasciate pascolare liberamente all’aria aperta. Grazie alla possibilità di nutrirsi di erba fresca sugli alpeggi montani durante il periodo estivo, durante quello invernale possono contare su cereali e foraggi secchi provenienti da agricoltura locale a km 0.

L’attenzione assoluta all’alimentazione e alla salute delle mucche è uno degli ingredienti segreti del delizioso Parmigiano Reggiano prodotto dal Caseificio Beato Marco: infatti sono proprio le erbe che nutrono gli animali durante il periodo estivo a donare al latte un gusto particolarmente ricco.

Del resto, il Caseificio Beato Marco si dedica con passione e dedizione alla produzione di formaggio D.O.P da oltre 60 anni e l’esperienza nel settore ha portato a ripetere in maniera fedele l’iter produttivo, distinguendosi per gusto e qualità.

Come nasce il Parmigiano Reggiano D.O.P

La produzione del Parmigiano Reggiano è una lavorazione articolata e complessa: è il risultato di un sapiente mix tra conoscenza e tradizione dei maestri casari che si tramandano, con rigore e rispetto, di generazione in generazione. Grazie alla passione con cui viene prodotta ogni forma di formaggio è stato riconosciuto al prodotto del Caseificio Beato Marco il certificato dal Consorzio di Tutela marchio di garanzia “Prodotto di Montagna”.

La nascita di una forma di Parmigiano Reggiano D.O.P del Caseificio Beato Marco si svolge così:

● Raccolta del latte genuino: i soci allevatori della cooperativa raccolgono il latte crudo munto in giornata e lo versano nelle tradizionali vasche di rame. Qui viene riscaldato tramite getti di vapore sottostanti alle vasche strette fino a quando non raggiunge la temperatura adeguata, misurata con specifici termometri di precisione.

● Spinatura: dopo l’aggiunta del caglio (naturale) si attende che questo ingrediente operi il suo effetto, trasformando l’intera massa liquida in uno stato gelatinoso. A questo punto si passa alla fase delicata della rottura con lo spino della caglia.

In questa fase interviene l’esperienza dei maestri caseari che, analizzando la consistenza del prodotto, sanno decidere quando il prodotto è pronto per passare alla fase successiva.

● Pressatura: a questo punto si può sollevare dal fondo la cagliata e inserire un telo di canapa sul fondo, con l’obiettivo di compattare e uniformare la massa di prodotto. Per favorire questo processo viene lasciata su una traversa di legno a sgocciolare.

● Deposito nelle facere: il prodotto viene diviso in due forme e successivamente depositata all’interno di facere cilindriche provvisorie, utilizzate per imprimere una forma grezza che richiama quella che sarà la definitiva del Parmigiano Reggiano D.O.P.

Sulle neo-forme di Parmigiano Reggiano vengono impresse del motivo bucherellato con l’indicazione del mese e dell’anno di fabbricazione, prima di affrontare il periodo di stagionatura: del prodotto viene impresso anche numero identificativo del Caseificio Beato Marco, 2978, sinonimo di qualità, accanto al quale viene successivamente espresso il marchio del Consorzio di Tutela.

Il Caseificio Beato Marco produce circa 30.000 quintali di Parmigiano Reggiano D.O.P, per un totale di circa 5.500 forme all’anno: questa attività è motivo di orgoglio da oltre 60 anni per i maestri caseari e viene apprezzata nei consumatori di tutto il Paese e non solo.